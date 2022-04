Om få dage står Frankrig over for et valg, der kan ændre landet og Europa for evigt.

Og den siddende franske præsident, Emmanuel Macron, har i kampen mod hørefløjens kandidat, Marine Le Pen, skabt sig selv et kæmpe problem.

Det problem er Bunny og Julien – som B.T. har mødt i den sydfranske by Mazéres i departementet Ariége – begge repræsentanter for.

De stemmer begge til venstre for midten. Men Macron får ikke deres stemme. Og det er han selv helt ude om, hvis man spørger de to franske mænd.

»Jeg stemmer til valget, men ingen af de to kandidater får min stemme,« siger Julien.

Han er en ung mand i slut 20erne. Ved den første runde i det franske præsidentvalg stemte han på Les Verts (De Grønne), der har klimaet som deres hovedfokus.

Her gør hverken Macron eller Le Pen for den sags skyld nok, mener han.

Og selvom han som venstrefløjsstemme logisk burde give sin stemme til den midtersøgende Macron, så kommer det bare ikke til at ske. Heller ikke selvom modstanderen er den højreorienterede Marine Le Pen.

Julien fra den sydfranske by Mazéres har tænkt sig at stemme til præsidentvalget søndag. Men ikke på nogen af kandidaterne. Vis mere Julien fra den sydfranske by Mazéres har tænkt sig at stemme til præsidentvalget søndag. Men ikke på nogen af kandidaterne.

»Jeg kommer til at stemme hvidt,« siger Julien med henvisning til et fransk udtryk for at stemme blankt.

Også Bunny, som B.T. møder uden for Mazéres’ lokale bodega, er en venstrefløjsvælger. I første runde stemte Bunny, der immigrerede fra Afrika for mange år siden, på socialisterne.

Men selvom Macron umiddelbart er den mest oplagte af de to præsidentkandidater for ham at stemme på, så bliver det ikke sådan.

»Jeg stemmer slet ikke på nogen af dem. Der er ingen af dem, som repræsenterer det franske folk,« siger Bunny og slår et grin op.

»Hvis Le Pen vinder, vil hun sikkert hugge hovedet af mig,« siger han og bliver mere seriøs.

»Men faktisk vil det måske ikke være så skidt, hvis hun vandt. For så ville hun have præsidentposten, men ikke parlamentet. Ingen ville få noget igennem,« siger han.

Både Julien og Bunny er vælgere, som må få Macron til at sove elendigt om natten.

De burde stemme på ham, men det har de ikke tænkt sig at gøre. De føler, at Macron har stødt dem fra sig. Han er ikke den almindelige franskmands præsident.

Emmanuel Macron i heftig debat onsdag aften med modkandidaten til den franske præsidentpost Marine Le Pen. Foto: LUDOVIC MARIN Vis mere Emmanuel Macron i heftig debat onsdag aften med modkandidaten til den franske præsidentpost Marine Le Pen. Foto: LUDOVIC MARIN

Det samme gør sig gældende med en stor del af de stemmer, som gik til venstrefløjsmanden Jean-Luc Mélenchon, der med mere end 20 procent af stemmerne blev nummer tre i første runde af præsidentvalget for små to uger siden.

Da han ikke gik videre til den afgørende runde, ser det ud til, at mange af hans millionvis af vælgere vil gøre præcis som Bunny og Julien; lade være med at stemme eller stemme blankt i den afgørende runde.

Det er en potentiel gave til Marine Le Pen, der tidligere har været gode venner med den russiske præsident, Vladimir Putin, og er yderst kritisk over for EU-samarbejdet, som mange frygter, hun kan stikke en effektiv pind i hjulet på.

Og endnu mere overraskende ser det ud til, at højrefløjskandidaten kan få en del af den venstreorienterede Mélenchons stemmer.

Der er med andre ord lagt op til et sandt drama, når den næste franske præsident skal vælges søndag.

Ikke bare Frankrigs, men hele Europas fremtid er på spil.

Du kan følge udviklingen løbende her hos B.T.