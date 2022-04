Højrepopulisten Marine Le Pen forsætter med at hente ind på præsident Macron, der virker groggy og uden modsvar.

For fem år siden væltede Emmanuel Macron al modstand til side og pulveriserede Marine Le Pen ved valget.

Sådan går det næppe denne gang. Den franske præsident er gået fra at være Frankrigs erobrer og fornyer for fem til at være udskældt og uelsket blandt mange.

»Jeg ved faktisk ikke, om jeg stemmer i morgen, og jeg ved heller ikke hvem jeg stemmer på, hvis jeg stemmer,« siger Morgan Renoux til B.T.

Han er ikke alene. En meningsmåling fra denne uge viser, at hver tredje franskmand ikke har bestemt sig for, hvem de stemmer på, hvis de overhovedet stemmer. Valgdeltagelsen spås at blive meget lav, og det er ikke nødvendigvis til Macrons fordel

»Der er ikke en oplagt kandidat for mig. Det handler mere om fravalg af folk, jeg virkelig ikke kan lide, og det gør det svært at finde motivationen til at deltage,« siger Morgan Renoux, der står i eftermiddagssolen i det nordøstlige Paris.

Hans butik, Walls, ligger lige nord for det fashionable Marais-kvarter. Han og konen åbnede for tre måneder siden deres butik, der sælger tøj, kosmetik inklusive produkter med hasholie og tilbyder yoga i underetagen.

»Det er lidt op ad bakke. Vi kan virkelig mærke, at alt er blevet dyrere. Folk har ikke så mange penge til luksus, og det går ud over os,«

Morgan Renoux siger, at både han selv og mange han kender, er skuffede over Macron og alle de løfter, han kom med.

»Paris er ikke blevet et bedre sted, mens han har været præsident. Se dig omkring. Her er beskidt lukkede butikker, og her er usikkert. Jeg kan simpelthen ikke stemme på Macron. Der er ikke noget, der er blevet bedre, mens han har været præsident,« siger Morgan Renoux.

Denne kritiske bedømmelse af Macrons periode ved magten går igen hos mange B.T.s udsendte taler med. Det er faktisk lykkedes Emmanuel Macron at få for eksempel arbejdsløsheden bragt væsentligt ned. Men fornemmelsen af skuffelse er udbredt.

Efter at have været håbløst bagefter i valgkampen har Marine Le Pen faktisk overhælet Macron i en enkelt helt ny meningsmåling, mens hun i de fleste andre er meget tæt på Macron. En måling udført for BFM tv fredag viser, at Le Pen står til 25 procent af stemmerne ved valget i morgen, mens Macron har tabt yderligere terræn og nu kun er en procent foran hende på 26 procent.

Dynamikken er i Marine Le Pens favør. Det er nu muligt, at hun slår Macron i første runde. Anden runde bliver uhyre tæt. Macron er vel stadig favorit, men det kommer til at handle om, hvem der kan få vælgerne op af sofaerne,« siger Frederic Dabi, valgspecialist fra Ifop.

Og netop her står Macron med et begejstringsproblem. Han har afstået fra at føre særlig meget aktiv valgkamp, mens Le Pen har kørt landet tyndt. Noget tyder på, at Macron skal se at få kridtet skoene, og selv det er ikke nødvendigvis nok til at undgå et valgchok, der vil ryste Europa.