Det er helt tydeligt, at der er kommet ny maling til på porten ind til den enorme villa.

Men den dækker ikke helt den blå og gule farve og de fire bogstaver, der danner et engelsk bandeord.

Aktivister, som er utilfredse med Ruslands invasion af Ukraine, har nemlig fundet frem til det sted, hvor Vladimir Putin og familien har brugt en formue gennem en årrække.

Det er i den sydvestfranske by Biarritz.

Biarritz er kendt for at være et surferparadis ud til Biskayen.

Her er der som ofte en god blæst, der gør stedet ideelt for surfere på nærmest alle årstider.

Det har dog aldrig skræmt rige europæere og specifikt rige russere væk.

Ligesom andre steder i det sydlige Frankrig har Biarritz nemlig tiltrukket folk med penge på lommen. Og dem har der været mange af i Rusland siden Sovjetunionens fald.

En bolig med forbindelse til den russiske præsident Putin i Biarritz har fået påmalet ukrainske flag og engelske bandeord. Foto: Jeppe Elkjær Vis mere En bolig med forbindelse til den russiske præsident Putin i Biarritz har fået påmalet ukrainske flag og engelske bandeord. Foto: Jeppe Elkjær

Oligarker og mindre russiske forretningsmænd har investeret enorme summer i steder som Nice, Monaco og så Biarritz.

Og det gælder også den nuværende russiske præsident, Vladimir Putin, og hans nærmeste.

Over en årrække har strandende langs Atlanterhavet tiltrukket mindst tre større opkøb af boliger i og omkring Biarritz fra præsidenten selv eller i hans nærmeste omgangskreds.

Den første kom i 1996, hvor Putin som embedsmand i Skt. Petersborg brugte sin beskedne hyre til at købe en stor villa i det centrale Biarritz.

Villaen, der i dag er anslået til at have en værdi omkring 15 millioner kroner, ligger ikke langt fra handelsgaderne i Biarritz, hvor man kan shoppe Hermès, bo på firestjernede hoteller og spise på Michelin-restauranter.

Siden er en villa med spir og udsigt over Atlanterhavet kommet til, da Putins yngste datter, Katerina Tikhonova, og hendes tidligere mand investerede i den.

Og som kronen på værket finder man et enormt art deco-palæ vurderet til omkring 50 millioner kroner ud til stranden i Anglet lige nord for Biarritz.

Det er velkendt blandt de lokale, at Putin-klanen har kastet sin kærlighed over Biarritz.

For det er netop ved art deco-villaen, at aktivister har skrevet ordet 'Fuck' og malet ukrainske flag gentagne gange. Siden er det blevet forsøgt tildækket eller overmalet. Bare ikke helt med held.