Marine Le Pen står med en reel mulighed for at blive Frankrigs nye præsident. Hvis hun vinder duellen med præsident Emmanuel Macron om to uger, vil det for altid ændre Europa.

Både EU og NATOs fremtid er truet. Så enkelt kan det siges. Hvis det lykkes Marine La Pen at erobre nøglerne til Elyséepalæet i Paris om 14 dage, så står EU over for en krise, der får Brexit til at blegne.

Der gik et lettelsens suk gennem tusindvis af Emmanuel Macron-tilhængere samlet i Paris søndag aften, da det stod klart, at Macron – og ikke Le Pen – havde vundet første runde af det franske præsidentvalg.

»Lad jer ikke narre. Det er ikke slut, faktisk er det kun lige begyndt. De næste 14 dage vil afgøre vores lands fremtid,« advarede Emmanuel Macron sine tilhængere søndag aften.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, dækker det skæbnesvangre franske præsidentvalg fra Paris

I timerne op til, at valgstederne lukkede, gik rygterne i Paris, at Marine Le Pen var på vej mod sejren i første runde. Det skabte panik, både i Paris og i Bruxelles.

Det står nu klart, at Emmanuel Macron har undervurderet sin modstanders styrke. Macron havde valgt nærmest slet ikke at føre valgkamp og i stedet koncentrere sig om at mægle i krigen i Ukraine. Denne arrogance kan koste både ham og hele det europæiske projekt dyrt.

Marine Le Pen er uddannet jurist og har fået politik ind med modermælken. Alene navnet Le Pen får det til at løbe koldt ned ad ryggen på mange franske liberale. Hendes far, Jean Marie Le Pen, var nemlig grundlægger af det yderligtgående nationalistiske højrefløjsparti Front National.

De to præsidentkandidater Marine Le Pen og emmanuel Macron i et høfligt øjeblik. De næste to uger, forevntes at blive alt andet end høflige

Faderen, der havde forbindelser til nynazister og var holocaustfornægter, blev altid set som for rabiat til at have en chance for at blive fransk præsident. Og selvom Marine Le Pen startede sin politiske karriere i Front National, så indså hun efter sit markante nederlag til Macron i 2017, at et hamskifte var nødvendigt.

Hun smed siden faderen ud af partiet og omdøbte det til Rassemblement National (National Samling). Hun siger selv, at hun har lagt fortidens mere rabiate holdninger på hylden. Men Macron beskylder hende for at være en ulv i fåreklæder.

»Grundlæggende er hun den samme som altid. Hun har stadig et brutalt racistisk partiprogram, der søger at splitte samfundet,« siger Macron til RTL.

Marine Le Pen kaldte i 2016 Donald Trumps valgsejr og Brexit for »en del af en storslået, global bølge«, og hendes syn på Frankrig sammenlignes ofte med Trumps 'Make America Great Again'-strategi.

Macron vil forsøge at beskrive Le Pen som en ekstremist og fange hende på hendes tæthed med Vladimir Putin.

Mange franskmænd ser ikke længere Le Pen som en trussel mod den franske model. Hun har nedtonet sin anti-EU-retorik, selv om hun stadig grundlæggende er modstander af arbejdskraftens frie bevægelighed og ønsker mere grænsepoliti.

Hun vil også have, at Frankrig skal betale betragtelig mindre for sit medlemskab, og har talt om, at Frankrig skal være i gruppe med Orbáns Ungarn i EU. Hendes politiske modstandere siger, at Frankrig står over for et Frexit, i alt andet end ord.

Også hvad gælder NATO, vil der være betragtelige forandringer på vej: Marine Le Pen har proklameret, at hun ønsker at trække Frankrig ud af NATOs integrerede kommandostruktur. Det er bestemt ikke uproblematisk, da Frankrig er EUs eneste land med atomvåben.

»Vi skal ikke længere blive fanget i konflikter, der ikke er vores,« siger Marine Le Pen om NATO.

Marine Le Pen ses af mange franskmænd ikke længere som en farlig ekstremist.

Bekymrende for Macron, så deler første rundes nummer tre, Jean-Luc Mélenchon, denne skepsis over for EU og NATO. Selvom Melenchon søndag advarede sine vælgere om »ikke en eneste stemme på Marine Le Pen«, så er det langtfra sikkert, at de følger hans anvisning.

Mange på venstrefløjen ser Macron som de riges præsident, og Marie Le Pens hovedbudskaber i valgkampen indtil nu har været »bedre købekraft for fattigere franskmænd, lavere pensionsalder og skattefrihed for de unge«.

Macron vil forsøge at angribe hende på hendes mangeårige tæthed med Vladimir Putin. Marie Le Pen har besøgt Putin i Moskva, og selvom hun er modstander af hans krig i Ukraine, så er hun tilhænger af at se Rusland i et andet lys, end Vesten gør i dag.

Hun mener, at unødige sanktioner og boykot af russisk gas er et gigantisk europæisk selvmål.

Marine Le Pen er flere gange blevet sammenlignet med Donal Trump rent politisk. Hvis hun vinder præsidentvalget, vil det skabe lige så store politiske bølger, som da Trump overraskede alle i 2016 Her er Le Pen fotograferet med Trumps tidligere rådgiver, Steve Bannon

»Har vi lyst til at dø? Vi vil dø økonomisk, hvis vi boykotter russisk gas. Vi må tænke på vores egen befolkning,« sagde Le Pen på fransk tv.

En valgsejr vil givet ændre på dynamikken både i NATO og i EUs Ruslands-indsats, ikke mindst hvad gælder Ukraine

'Hvis Le Pen vinder, så er vi helt på spanden – og med vi mener jeg Ukraine,' skriver Banepir Voschevska, ukrainsk kommentator på Twitter mandag.

Indtil videre har Marine Le Pen fokuseret på det nære. På skuffelsen over Macron blandt mange vælgere og på fornemmelsen af usikkerhed i hverdagen.

Men da B.T. sent søndag fangede Herve Fabre-Aubrespy, borgmester og kommunikationschef for Marine Le Pen, på vej ind til hendes valgfest, var han ikke i tvivl.

Det her bliver en kamp mellem os, der vil vores eget land, og internationalisterne. Vi kommer til at fokusere på det nære og på at skabe en bedre fremtid for Frankrig og franskmændene. Vi kommer til at pege på problemerne med immigration. Vi har vinden i ryggen,« sagde Herve Fabre-Aubrespy til B.T.

Hvis dette er rigtigt, så vil de næste 14 dage byde på fornyet fokus på Le Pens tanker om at forbyde muslimske hovedbeklædninger og en folkeafstemning om immigration, der skal sikre et »Frankrig for franskmændene«.

Hvis alt dette lyder meget voldsomt, så er det præcis, hvad det er. Frankrig vil om 14 dage på helt afgørende områder afgøre ikke bare deres egen, men hele EUs fremtid.