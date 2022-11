Lyt til artiklen

Donald Trump har ikke været specielt tilfreds med valgresultatet.

Det skriver The New York Times-journalisten Maggie Haberman, som har mange kilder blandt de personer, der er allernærmest den tidligere præsident.

Donald Trump skulle blandt andet have ladet sin frustrationer gå ud over sin kone Melania Trump.

»Vi kan læse ud af det, at Trump har det temperament, som han har, og det er der som sådan ikke noget nyt i. Det viser, at han er super presset,« siger B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg, der er til stede i Florida.

Ifølge Maggie Haberman skulle den tidligere præsident især have været sur over, at tv-lægen Mehmet Oz tabte senatsvalget i Pennsylvania til demokraten John Fetterman.

»Trump kan råbe og skrige af alle mulige andre. Men faktum er, at da han gik ind og for alvor blandede sig i valgkampen, så skulle der komme ekstra fart på Republikanernes valgkamp, men det skete bare ikke,« siger Jakob Illeborg.

For mens Trumps kandidater enten ikke er lykkedes med at blive valgt eller kun lige blevet valgt, så har Donald Trumps potentielle konkurrent til en eventuel præsidentpost, Ron DeSantis, haft et godt valg.

Og det er netop det, der kan have presset Donald Trump, vurderer Jakob Illeborg.

»Trump kan mærke DeSantis ånde i nakken, fordi havde Trump haft et godt valg med sine kandidater, så havde det hele set anderledes godt ud for Trump,« siger Jakob Illeborg.