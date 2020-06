B.T.'s udsendte Henning Høeg under søndagens demonstrationi Detroit. Foto: Henning Høeg Vis mere B.T.'s udsendte Henning Høeg under søndagens demonstrationi Detroit. Foto: Henning Høeg

Aftenen endte med tåregas og udgangforbud, da B.T. deltog i 'Black Lives Matter'-demonstration i Detroit, Michigan.

For tredje dag i træk var tusindvis af borgere fra Detroit og omegn mødt op for at protestere imod amerikansk politivold.

Og efter voldelige episoder natten til søndag havde både politi og Detroits borgmester, Michael Duggan, taget nye skrappe forholdsregler: Efter klokken 20 var der således udgangsforbud, og dem, der ikke fulgte den nye skrappe ordre, ville blive 'behandlet' med tåregas.

»Vi er her ikke for sjov, og vi er her ikke for at lave hærværk. Det er vores by, og derfor vil vi ganske enkelt behandles med respekt.«

Arrangør Tristan Thomas styrer opråbene 'Say his name...' og demonstranterne svarer 'George Floyd'. Foto: Henning Høeg Vis mere Arrangør Tristan Thomas styrer opråbene 'Say his name...' og demonstranterne svarer 'George Floyd'. Foto: Henning Høeg

Sådan sagde Tristan Thomas, en af demonstrationens arrangører, der i Detroit også var med til at styre demonstranternes kampråb.

Og selv om søndagens demonstration var betydeligt mere fredelig end lørdagens, så måtte politiet tage tåregassen i brug. Og godt 40 demonstranter i Detroit blev anholdt, da de nægtede at overholde borgmesterens udgangsforbud og i stedet begyndte at kaste flasker og jernbanesøm efter de mange hundrede politibetjente.

Siden den 46-årige og ubevæbnede sorte mand George Floyd politiet for en uge siden mistede livet i politiets varetægt, har USA oplevet de mest voldsomme raceoptøjer siden mordet på Martin Luther King i 1968.

Og over 25 amerikanske storbyer har oplevet voldelige sammenstød imellem politi og demonstranter. Og overalt i USA er butikker, biler og bygninger blevet ransaget og brændt.

Godt 3.000 mødte op til søndagens demonstration i Detroit. Foto: Henning Høeg Vis mere Godt 3.000 mødte op til søndagens demonstration i Detroit. Foto: Henning Høeg

De voldsomme raceuroligheder falder sammen med den verdensomspændende corona-epidemi​, der i USA har kostet godt 110.000 borgere livet.

Detroit og Michigan er blandt de mest hårdt ramte steder på det amerikanske landkort. Guvernøren Gretchen Whitmer pålægger stadig Michigans borgere nogle af landets strengeste udgangs- og rejseforbud.

Og selv om vreden var tydelig på gaden i Detroit, var stort set alle demonstranter iført de ansigtsmasker, der skal forhindre yderlige covid-19-smitte.

Søndagens demonstration startede og sluttede foran Detroits historiske politihovedkvarter. Og på vej rundt i byen blev ruten stukket ud af blinkente politibiler og svært bevæbnede betjente.

Mens demonstrationen passerede og Samuel Johnson ventede i sin bil, gjorde den 32-årige detroiter sin klare mening tilkende. Foto: Henning Høeg Vis mere Mens demonstrationen passerede og Samuel Johnson ventede i sin bil, gjorde den 32-årige detroiter sin klare mening tilkende. Foto: Henning Høeg

Når den godt 2.500 demonstranter passerede en større vej, ventede mange bilister tålmodigt, mens de dyttede entusiastisk for at støtte demonstranternes protest.

Samual Johnson stak sin knyttede næve ud af bilvinduet for at sende det klassiske 'black power'-signal til sine brødre og søstre. Og til B.T. sagde den 32-årige mand fra Detroit:

»Det er på høje tid. Jeg går bestemt ikke ind for vold og hærværk. Vores by har lidt nok igennem tiderne. Men det er på høje tid, at tingene ændrer sig. Med Trump i Det Hvide Hus er racismen blusset op. USAs fattige undertrykkes - især de sorte fattige. Black power, nu!«

Ifølge politiet kommer godt 50 procent af demonstranterne i Detroit fra storbyens forstæder som Warren, Dearborn og Rochester.

»Bliver det min søns tur næste gang,« spørger demonstranten Trish Day i Detroit. Foto: Henning Høeg Vis mere »Bliver det min søns tur næste gang,« spørger demonstranten Trish Day i Detroit. Foto: Henning Høeg

Men mange kommer også fra den kriseramte downtown, hvor coronakrisen har medført en arbejdsløshed på næsten 48 procent.

Og Toby Senegal, der følger demonstrationen fra sin faste plads på fortovet på Woodward Avenue, er ikke alene arbejdsløs, men også hjemløs.

Senegal, der ikke helt kan huske sin alder, forsøgte desperat at tiltrække sig nogle af de unge demonstranters opmærksomhed - måske havde de nogen løse dollarsedler, de kunne undvære. Men der er ikke mange, der opdager Toby Senegals tiggende øjne og foldede hænder, mens de hurtigt marcherer forbi.

»Der er ting, der aldrig ændrer sig,« siger Senagal tørt.

Den hjemløse detroiter Toby Senegal forsøger at vække demonstranternes opmærksomhed. Foto: Henning Høeg Vis mere Den hjemløse detroiter Toby Senegal forsøger at vække demonstranternes opmærksomhed. Foto: Henning Høeg

Mens nattens demonstration i Detroit forløb relativt fredeligt, endte demonstrationerne i Los Angeles, Chicago og Washinton D.C. langt mere voldeligt.

Her blev bådebygninger og politibiler brændt, og flere butikker blev for tredje nat i træk smadret og plyndret.

Budskabet ved demonstrationerne over hele USA er et stop for unødvendig politivold imod sorte borgere. Men sorte borgmestre og guvernører har påpeget, at hærværket og volden ikke hjalp sagen, der startede i Minnesota.

»Jeg skammer mig over det, der sker i min by. Vi er bedre end det, vi har set i løbet af de sidste tre-fire dage,« sagde Chicagos sorte borgmester, Lori Lightfoot, efter urolighederne fredag.

Her er nogle flere snapshots fra gårsdagens demonstration i Detroit:

»No justice - No Peace« råbte demonstranterne i Detroit. Foto: Henning Høeg

John Sewell delte iskoldt og gratis vand ud til tørstige demonstranter. Foto: Henning Høeg Vis mere John Sewell delte iskoldt og gratis vand ud til tørstige demonstranter. Foto: Henning Høeg

Sort-ejede butikker i Detroit forsøger at forhindre hærværk. Foto: Henning Høeg Vis mere Sort-ejede butikker i Detroit forsøger at forhindre hærværk. Foto: Henning Høeg