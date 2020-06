Når mørket falder på, er politiet som forandret - og ikke for det bedre.

Sådan forklarer Tristan Taylor, der i weekenden var med til arrangere demonstrationer imod politivold i den amerikanske storby Detroit.

»De er gode og hjælpesomme i dagtimerne,« siger Taylor om Detroits politistyrke.

»Men når solen går ned, er de anderledes. Det er, som om betjentene selv er opsat på vold.«

Tristan Taylor. Foto: Henning Høeg Vis mere Tristan Taylor. Foto: Henning Høeg

Detroit er bare én af de mange amerikanske storbyer, der siden drabet på den sorte mand George Floyd i sidste uge har oplevet blodige optøjer, der har ført til vold, hærværk og udbredt vandalisme.

Detroits borgmester, Michael Duggan, er én af de mange amerikanske politikere, der har givet 'udefrakommende ballademagere' en del af skylden for weekendens vold, der på landsplan har ført til over 4.000 anholdelser.

Men Tristan Taylor mener, at ballademagerne i høj grad kommer fra den anden side, fra politiets egne rækker.

»Jeg ved godt, at betjentene har deres ordrer. Men man kan som bekendt adlyde ordrer på mange måder. Når udgangsforbudet som her i Detroit starter klokken 20, så kan politiet stille og roligt begynde at opfordre folk til at gå hjem. Men i stedet vender de på en tallerken, og de begynder at provokere, svine demonstranterne til, og mange betjente bliver direkte truende.«

James Levin til demonstration i Detroit. Foto: Henning Høeg Vis mere James Levin til demonstration i Detroit. Foto: Henning Høeg

Og den hvide demonstrant James Levin er helt enig.

»Jeg er hvid. Og når jeg her i Detroit marcherer side om side med mine sorte medborgere, så lægger jeg også mærke til politiets påfaldende opførsel før og efter mørkets frembrud. Jeg tror dog, at forklaringen ligger i frygt. Jeg tror simpelthen, at betjentene er bange for potentielt voldelige demonstranter. De overreagerer,« siger Levin.

Under en racedemonstration i nabobyen Flint valgte byens politichef, Chris Swanson, at lægge både våben og hjelm fra sig. I stedet for at holde øje med demonstranterne sluttede politichefen og hans styrke sig sammen med demonstranterne. Og i fællesskab marcherede de igennem byen med et budskab om fred og retfærdighed.

Og både James Levin og Tristan Taylor mener, at politiet i Detroit burde tage ved lære af Flints politimester.