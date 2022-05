Fra den nærliggende hovedvej er der ikke umiddelbart noget, som indikerer, hvad der gemmer sig bag den gamle industribygning i det vestlige Kyiv.

Men kommer man tættere på, står det klart, at her holder Ukraines mest berygtede militærregiment til.

Adgangsporten har fem kameraer, der peger ud mod vejen foran. Store logoer på siden.

Den unge, karseklippede soldat tager imod fuld kampklædt med våben ved skulderen. Bag ham står adskillige kammerater ligeledes med våben.

Ved porten bliver vi umiddelbart afvist, selvom vi allerede har en aftale om eksklusivt interview.

Men så kommer der et opkald.

Vi bliver bedt om at sætte os ind i vores bil og vente på en sort Ford firehjulstrækker.

Den ankommer kort efter. Og i hælene på den kører vi ind på det gamle fabriksområde, der udgør hovedkvarter og træningsområde for Azov-regimentet

Det er dem, der lige nu kæmper til sidste blodsdråbe i Azovstal-værket i Mariupol. Det er dem, der har fået en stor del af æren for at befri den østlige millionby Kharkiv efter den russiske invasion. Det er dem, hvis logo man igen og igen støder på over alt i Ukraine. Og så er det dem, der bliver beskyldt for at være nynazister.

35-årige Volodymyr Kozlov slår et stort smil op, da han hører B.T.s spørgsmål.

Han har ventet på, det kom.

»Azov er ikke nynazister. Jeg har for eksempel mange jødiske venner, mange LGBT-venner. Det samme har mange af dem, jeg kender,« siger Volodymyr Kozlov, der udtaler sig på vegne af hele Azov-regimentet.

Volodymyr Kozlov, 35 år, er medlem af den berømte og frygtede Azov-bataljon. Foto: Bax Lindhardt

Han kender dog til historierne om det berygtede, berømte og frygtede regiment, som han selv først for nylig er blevet en del af, efter han har været ved frontlinjen i Irpin og Butja vest for Kyiv.

For det er fastslået, at regimentet, der er blandt de mest succesfulde under den russiske invasion, har en problematisk fortid.

Da det omkring 2014 blev stiftet af frivillige som en milits og senere blev optaget officielt som en del af det ukrainske forsvar, var mange medlemmer at finde på den yderste højrefløj i Ukraine.

Nogle var nynazister. Nogle gik ind for teorier om racerenhed. Alle var glødende nationalister. Og regimentets logo er det kontroversielle symbol ulvekrogen, som ligner Wolfsangel-symbolet fra Nazityskland.

Volodymyr Kozlov vedkender sig også, at Azov har en broget fortid.

»Mange af de oprindelige medlemmer af Azov var fodboldhooligans. Og det er nok der, historierne stammer fra,« siger han.

Når man omtaler Azov i Ukraine, er det ikke historier om nynazisme, folk tænker på. I stedet er det hårdhed i kamp, heroisme, udholdenhed og deres evne til at bekæmpe russere.

Og det hele verden har lært dem at kende for, er den nærmest dommedagsagtige kamp til sidste mand i Azovstal-værket i den sønderbombede Mariupol, hvor Azov-krigerne ser ud til at være på vej til den sikre død med kalasjnikov i hånden i kamp for byen, hvor det hele begyndte.

Enhedens logo er det kontroversielle symbol ulvekrogen, som ligner Wolfsangel-symbolet fra Nazityskland. Foto: Bax Lindhardt

»Azov er blevet berømte, fordi de er de stærkeste og bedste til at kæmpe. Det viser vores soldater også i Mariupol. De kæmper hårdt for at bevare stedet på ukrainske hænder,« forklarer Volodymyr Kozlov, mens vi står på det område, der normalt bruges af regimentets styrker, inden de sendes til fronten mod øst eller mod syd.

Store dele af området ser faldefærdigt ud. Der er større områder med træer, store åbne pladser og faldefærdige lagerhaller i cement. Men det er ideelt til at træne i urban kamp.

»Vi er egentlig overraskede over, at russerne aldrig bombede det her område, vores hovedkvarter. Basen her er hovedkvarter for Azov i hele Ukraine,« siger han med henvisning til, at tusindvis af Azov-krigere har været på basen i Kyiv og blive trænet, inden de tog til fronten.

Det 35-årige Azov-medlem er glad og smilende. Men når talen falder på krigen i landet, bliver han alvorlig.

Foto: Bax Lindhardt

»Putin bør dø. Og vi kan kun vinde den her krig ved at kæmpe. Russerne forstår ikke diplomati. Så vi skal vise, at vi er mere magtfulde. Og når krigen er overstået, så kollapser Rusland forhåbentlig i flere mindre stater, så det her aldrig kan ske igen,« siger han.

Da interviewet er ovre, kører Volodymyr Kozlov i sin sorte Ford igen forrest ud af basen.

Overfor ligger bygningerne, hvor en anden af Ukraines stoltheder findes, Antonov-flyfabrikken.

Da porten lukker sig bag os, mødes vi af to store ord malet bag på en kiosk få meter fra de bevæbnede vagter.

‘White power’, står der.