»Det, de gør ved små børn, gør mig ked af det. De vil skære små børn i små stykker. Det gør mig så ked af det,« siger Carol.

Hendes briller begynder at dugge til i den morgenfriske luft. Carol græder.

B.T. har mødt Carol, der har efternavnet Camell, 'som cigaretterne', som hun siger, i den lille by Buckhannon i West Virginia.

Buckhannon er det, man bedst kan beskrive som republikansk hjerteland. Ved præsidentvalget i 2012 stemte mere end 70 procent på Mitt Romney over Barack Obama.

Det gør Buckhannon til et af de mest republikanske amter i hele USA. Det er det rødeste amt i West Virginia.

Her stemmer folk på Donald Trump. Og de er ikke bange for at sige det.

»Jeg stemte på Trump, fordi jeg er bange for, hvad Demokraterne gør, hvis de vinder. Jeg går på jagt og kan lide mit våben og mine rettigheder. Og så er jeg imod abort,« siger Christopher Rush.

Han bor også i Buckhannon og har sammen med konen Rachel lige været på rådhuset for at stemme på Trump, da B.T. møder dem.

Christopher Rush og konen Rachel foran rådhuset i Backhannon, WV. Foto: Jeppe Elkjær

Christopher Rush er som Carol Camell bange for, hvordan USA skal udvikle sig. Ikke kun hvis Demokraterne vinder.

De er bange for fremtiden.

»Uanset hvem der vinder, så er vi på røven. Jeg kan ikke lide den vej, USA er på vej henad,« siger Christopher Rush.

»Vi går en sort vinter i møde.«

Buckhannon har som mange andre små samfund i USA været hårdt ramt af coronavirus. Mange har mistet deres job.

Det samme gør sig gældende i den endnu mindre by Yadkinville i det nordvestlige North Carolina.

Som Buckhannon er byen republikansk hjerteland med mange bønder, kulindustriarbejdere og nu arbejdsløse.

Lige under 75 procent af Yadkinvilles 17.000 beboere stemte på Romney i 2012.

I centrum af byen, lige ved siden af retsbygningen, ligger Republikanernes hovedkvarter. Det er ikke stort.

Men bogstaverne GOP, som Det Republikanske Parti er kendt som, er bogstavelig talt muret ind i bygningen.

»Jeg ved, der er et par demokrater her i byen. Jeg har nemlig arbejdet med en af dem,« siger June Collins.

Hun har boet i Yadkinville i mange år og kender folk. Da hun tager i håndtaget ind til det republikanske hovedkvarter, er der låst.

June Collins har boet i republikanske Yadkinville, NC, hele sit liv. Foto: Jeppe Elkjær

Der er ikke det store behov for at føre valgkamp i byen.

June Collins er da også klar i mælet, når talen falder på valget.

»Trump har gjort så mange gode ting. Bl.a. har han fået Gud ind igen. Og jeg tror på Gud, så det er vigtigt for mig.«

Hun giver ikke meget for, at Joe Biden fører i stort set alle meningsmålinger.

»Jeg tror ikke, Joe Biden fører. For både Demokraterne og medierne lyver. Og se bare, hvad der skete sidste gang,« siger hun.

Det er ikke alle i Yadkinville, der lægger lige meget vægt på, hvorfor de stemmer på Trump. Det gør de bare.

En af dem er Tony Wells.

Han sidder på verandaen til det hjem, han deler med sin mor og sin kone. Huset har været i familiens eje siden 1970'erne. Moren var med til at bygge det.

Tony Wells nyder en smøg på verandaen til det hjem, han deler med sin kone og mor i Yadkinville, NC. Foto: Jeppe Elkjær

»Min mor og min kone kan ikke lide Trump, fordi han snakker til kvinder, som han gør. Og derfor kan jeg lide ham ekstra meget,' siger Tony Wells med et grin.

Han har boet i Yadkinville hele sit liv. I det samme hus.

»Det her er virkelig Trump-område. Du kan se det, når du kører rundt. Folk har deres bannere ude,« siger han.

Den næste, der ankommer til Republikanernes hovedkvarter, er Colton Hanes. Han er førstegangsvælger.

Hans kasket viser tydeligt, hvem han stemmer på.

'Trump 2020 – keep Liberals crying' står der.

»90 procent her er republikanere. Sådan er det bare. Det har folk været i generationer. Der er demokrater, men ikke mange. Der skal man til større byer som i nabokommunen eller Charlotte,« siger Colton Hanes og uddyber:

»Jeg stemmer på Trump, fordi han er en almindelig person. En rig, men almindelig person, der siger, hvad han mener.«

Colton Hanes fra Yadkinville, NC, er førstegangsvælger og Trump-støtte. Foto: Jeppe Elkjær

Tilbage i Buckhannon får Carol Camell lettet hjertet.

»Jeg snakker næsten ikke med nogen om det her. Men det gør mig så vred, at Demokraterne vil tillade sen abort. De dræber små børn.«

Tiltroen til USAs politikere er ikke stor. Især ikke, hvis de er demokrater.

»De er idioter alle sammen. Specielt Hillary Clinton. Hun er så ond. Og Nancy Pelosi,« siger Carol Camell. Hendes stemme faldt på Trump.

Carol Camell fra Buckhannons har stemt på Trump i år. Foto: Jeppe Elkjær

»Han siger en masse dumme ting, så man får lyst til at ryste ham. Men så gør han så mange andre gode ting. Og han bekymrer sig om de små folk.«

Netop de 'små folk' i Yadkinville og Buckhannon behøver Trump ikke bekymre sig om, når det kommer til valget. Han har dem allerede.