Det var ikke kirkeklokker, men derimod lyden af luftalarmer, der mødte et ungt ukrainsk par, da de forlod deres eget bryllup.

»Det var meget skræmmende. Det er det lykkeligste øjeblik i dit liv, og så går du ud til den den lyd,« siger Yaryna Arieva til CNN efter brylluppet.

Efter planen skulle hun og hendes partner, Sviatoslav Fursin, have været gift den 6. maj. Men på grund af den russiske invasion af Ukraine turde de ikke vente, men lod sig på krigens første dag vie i Sct. Michaels Kloster i Kiev.

Nu går billederne af parret, der midt i kaos siger ja til hinanden, verden rundt. Blandt andre deler medier i USA, Indien, Filippinerne og Albanien historien.

Efter deres bryllup torsdag meldte dette unge par sig ind i Ukraines 'Territorial Defence Forces' for at kæmpe for deres land og frihed. Foto Mikhail Palinchak. Foto: POOL Vis mere Efter deres bryllup torsdag meldte dette unge par sig ind i Ukraines 'Territorial Defence Forces' for at kæmpe for deres land og frihed. Foto Mikhail Palinchak. Foto: POOL

På dagen, hvor Putin besluttede at angribe Ukraine, valgte den 21-årige kvinde og hendes 24-årige kæreste at ændre deres planer.

Oprindeligt skulle ceremonien være afsluttet med middag på en hyggelig restaurant med udsigt over floden Dnepr.

I stedet blev det hasteindkaldte bryllup afsluttet med at både brud og gom indmeldte i det frivillige korps ‘Territorial Defense Center’, der organiserer ukrainere, der vil kæmpe imod besættelsesmagten.

For de nygifte er ikke i tvivl om, hvad de skal bruge den kommende tid på:

»Situationen er hård. Vi vil kæmpe for vores land. Måske dør vi – derfor ville vi bare være sammen,« siger Arieva til CNN.

Hun håber, at hun og hendes ægtemand en dag vil kunne fejre deres bryllup.

»Jeg håber bare, at alt bliver normalt igen og at vi får vores land sikkert og lykkeligt tilbage – uden russere,« siger hun.