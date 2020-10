Hvad gør man ikke for det perfekte bryllupsfotografi? Et engelsk brudepar får lige nu kritik for at gå over grænsen.

De har nemlig fået taget et bryllupsbillede på en jernbaneoverskæring i New Yorkshire.

På billedet ses et nyforelsket endnu uidentificeret brudepar, der kysser hinanden midt på skinnerne. En velklædt dame holder fat i brudens lange kjole, mens en anden kvinde og en mand står lægenere nede på skinnerne.

Folk kalder det idioti i sin reneste form, og billedet er sågar blevet brugt som en kampagne, der skal lære folk om jernbanesikkerhed. Det skriver News.com.au.

Allan Spence fra det engelske jernbanenetværk er nu ude med en klar melding:

»Bryllupsbilleder og andre selfies på jernbaneoverskæringen er det rene idioti.«

Normalt plejer jernbanenetværket ellers at komme med opfordringer til børn og unge mennekser – særligt omkring skolernes ferier – men denne gang, var det altså de voksne, der havde brug for en opsang.

Allan Spence slår fast, at man skal sætte sig ind i jernbanesikkerhed og give sin viden videre til sine kære. – Og der er igen måske'er, men'er - for så kommer der ingen tårer.

Han mener altså, at der ingen undskyldning er for at gå ud på en jernbane, for så er man sikker på, at ingen kommer til skade.

Det bakker Britisk Transport Politi op om. De siger, at en jernbaneoverskæring ingenlunde er et sikkert sted at få taget et billede – uanset situationen.