Uroen mere end bare ulmer i Frankrig, hvor præsident Emmanuel Macron torsdag tvang forhadt lovforslag igennem uden afstemning.

Dagens samling i det franske parlament Nationalforsamlingen bød således på højlydte buhråb, ligesom en stor del af parlamentsmedlemmerne brød ud i sang.

Således kunne tilhørere og tv-seere pludselig høre den franske nationalmelodi La Marseillaise blive sungetfor fuld udblæsning.

Dermed flyttede den franske opstandelse, som har udløst strejker og demonstrationer på tværs af Frankrig helt ind i hjertet af landets demokrati.

Reformpakken, som præsident Emmanuel Macron torsdag tvang igennem, er nemlig dybt, dybt upopulær i både befolkning og en stor gruppe af medlemmerne af Nationalforsamlingen.

Den indebærer, at pensionsalderen i Frankrig hæves fra 62 til 64 år.

Lovteksten til den omstridte reform blev i weekenden godkendt af Senatet i Frankrig. Torsdag blev den endelige reform også stemt igennem i Senatet, og næste og sidste skridt var en afstemning i Nationalforsamlingen.

Men det blev ikke til noget, for Emmanuel Macron besluttede sig for at benytte sig af artikel 49.3 i den franske forfatning.

Den tillader regeringen at vedtage lovgivning uden flertal i parlamentet.

Dermed behøver Macron ikke at bekymre sig om at samle et flertal i Nationalforsamlingen - noget, han angiveligt også ville have haft svært ved.

Præsidentens aktivering af artikel 49.3 har ført til vrede i oppositionen.

»Når en præsident ikke har flertal i landet og ikke har flertal i Nationalforsamlingen, så bør han trække forslaget, siger Socialistpartiets leder, Olivier Faure,« torsdag eftermiddag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Den franske hovedstad, Paris, har de seneste dage været præget af en strejke blandt byens renovationsarbejdere.

Det betyder, at massevis af skrald - op mod 7000 ton - har hobet sig op på gaderne, og at rotter er begyndt at sprede sig i byen.

Der har også været sammenstød mellem politi og demonstranter i flere byer.