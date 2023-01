Lyt til artiklen

Han er mistænkt for at være brudt ind i et hus i nærheden af et universitet – og for derinde at have dræbt fire unge studerende.

Nu har hans familie for første gang udtalt sig i den opsigtsvækkende og skræmmende sag.

Det skriver NBC News.

I sidste uge kom det frem, at det amerikanske politi endelig kunne præsentere et muligt gennembrud i sagen om drabene, der blev begået på fire studerende fra Universitetet i Idaho i midten af november 2022.

Ethan Chapin, Madison Mogen, Kaylee Goncalves og Xana Kernodle blev alle dræbt i et hus nær deres universitet i byen Moscow i Idaho.

I de helt tidlige morgentimer fredag bankede betjente på døren hos en familie i Pennsylvania – og da den blev åbnet, anholdt de en af de tilstedeværende:

Den 28-årige Bryan Christopher Kohberger, der til daglig studerer kriminologi.

Nu har hans familie – som han var rejst hjem til for at holde jul med – udtalt sig for første gang. Det gør de i en udtalelse, som Kohbergers advokat, Jason LaBar, har udsendt.

I den oplyser forældrene, Michael og Marianne Kohberger, og søstrene, Amanda og Melissa, at de vil »lade den juridiske proces udfolde sig«:

Her ses et billede af den anholdte i sagen, Bryan Kohberger, der er mistænkt for at have dræbt de fire universitetsstuderende i et hjem i Idaho. Foto: AFP PHOTO / Monroe County Correctional Facility

»Og som familie vil vi elske og støtte vores søn og bror,« lyder det.

»Vi har samarbejdet fuldt ud med myndighederne i et forsøg på at finde sandheden og fremme hans (Bryan Kohbergers, red.) uskylds-formodning frem for at dømme ukendte fakta og komme med fejlagtige antagelser,« tilføjer familien.

Derudover sender familien deres kondolencer til familierne til de fire dræbte studerende:

Bofællerne Kaylee Goncalves, Madison Mogen og Xana Kernodle og sidstnævntes kæreste, 20-årige Ethan Chapin, der havde overnattet hos hende i deres hus nær universitetet, hvor de blev dræbt 13. november.

»Først og fremmest føler vi dybt for de fire familier, der har mistet deres dyrebare børn. Der er ingen ord, der tilstrækkeligt kan udtrykke den sorg, vi føler, og vi beder hver dag for dem,« skriver Bryan Kohbergers familie ifølge NBC News i udtalelsen.

Til CNN har forsvarsadvokaten Jason LaBar tidligere fortalt, at hans klient nægter sig skyldig:

»Hr. Kohberger er ivrig efter at blive frikendt for disse anklager og ser frem til at få løst disse sager så hurtigt som muligt,« sagde han i weekenden.

Tirsdag skal en høring finde sted, hvor det skal afgøres, om Kohberger frivilligt vil lade sig udlevere til Idaho, hvor han er sigtet.

Jason LaBar repræsenterer Kohberger i forbindelse med udleverings-høringen – ikke i sagen om drabssigtelserne.

Politiet har ikke meldt noget ud om, hvorfor man fik den 28-årige kriminologi-studerende i søgelyset, og man har ikke meldt noget ud om, hvorvidt han har nogen relation til de fire dræbte.