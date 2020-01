Parlamentsmedlemmer i Bruxelles brød ud i en traditionel skotsk afskedssang efter afstemning om brexitaftale.

EU-Parlamentet har med stemmerne 621 mod 49 onsdag godkendt brexitaftalen, to døgn inden at briterne udtræder af EU.

13 medlemmer afstod fra at stemme.

Hånd i hånd og med armene om hinanden brød parlamentsmedlemmerne ud i sangen "Auld Lang Syne", en traditionel skotsk afskedssang, da det på forhånd ventede resultat stod klart.

Storbritannien vinker efter planen farvel til EU 31. januar.

I forvejen har EU-Kommissionen og det britiske parlament godkendt skilsmisseaftalen.

Nu, hvor det også er godkendt i EU-Parlamentet, ventes medlemslandene at give et sidste OK i form af en skriftlig godkendelse torsdag, skriver nyhedsbureauet dpa.

Selve brexit sker fredag aften klokken 23 britisk tid. Det er midnat dansk tid. Her skal premierminister Boris Johnson holde en tv-transmitteret tale for at markere udtrædelsen af EU.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, sagde onsdag et følelsesladet farvel til briterne, da parlamentsmedlemmerne i Bruxelles gjorde klar til at stemme om udtrædelsesaftalen.

- Vi vil altid elske jer, og vi vil aldrig være langt væk, siger hun under den samling, der bliver den sidste for de 73 britiske medlemmer.

Nogle af parlamentarikerne udtrykte deres ærgrelse over, at briterne nu forlader EU.

- Hvis vi kunne stoppe brexit ved at stemme nej i dag, ville jeg være den første til at anbefale det, siger belgieren Guy Verhofstadt, der er formand for parlamentets brexitstyregruppe.

- Det er i sandhed en trist sag. Vi er kede af at se, at et land, der to gange har befriet os og to gange har givet sit blod for at befri Europa, forlader os, siger han.

Det var i juni 2016, at et flertal af de britiske vælgere stemte ja til at forlade EU. Siden fulgte langvarige og komplicerede forhandlinger, der nu endeligt munder ud i et brexit efter 47 års medlemskab.

Endnu mangler en del ting at falde på plads i forhold til briternes fremtidige forhold til EU. Blandt de større spørgsmål venter forhandlingerne om en ny handelsaftale forude.

Michel Barnier, der har forhandlet brexitaftalen med briterne, skal også forhandle det fremtidige forhold til Storbritannien efter brexit, hvor der er en 11 måneder lang overgangsperiode.

Barnier har mere end antydet, at det bliver umådelig svært at lande en handelsaftale med Storbritannien på den tid.

I de 11 måneder - frem til den 1. januar 2021 - gælder EU's love og regler fortsat for Storbritannien. Men briterne vil ikke have indflydelse på dem.

Der vil ikke længere være britiske medlemmer af EU-Parlamentet, ikke længere en britisk EU-kommissær.

/ritzau/