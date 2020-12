Belgisk region forbød ukrudtdræber i 2016, men den kan ikke få omstødt EU-Kommissionens godkendelse.

Bruxelles har stædigt kæmpet for et EU-forbud mod ukrudtsmidlet Glyphosat, men torsdag har den belgiske region lidt et nederlag ved EU-Domstolen i Luxembourg.

Domstolen har afvist at tage sagen om at omstøde godkendelsen af stoffet.

Det skyldes, at Région de Bruxelles-Capitale ifølge EU-Domstolen ikke er berørt af den gennemførselsforordning, der blev vedtaget i 2017.

Den medførte, at det omstridte og meget populære ukrudtsmiddel kan benyttes lovligt i yderligere fem år. Til 2022.

Den belgiske region, hvor også hovedstaden af samme navn ligger, havde henvist til Aarhus-konventionen fra 1998, der blev underskrevet af 47 lande.

Målet med konventionen var blandt andet at sikre adgang til oplysninger og klageret på miljøområdet. Men EU-retten står over internationale konventioner. Det siger EU-Domstolen torsdag i sin afvisning af klagen.

- Internationale aftaler kan ikke stå over EU-lov. Derfor kan bestemmelserne i Aarhus-konventionen ikke medføre en ændring af betingelserne for at antage en anmodning om ophævelse af en EU-retsakt, hedder det i EU-Domstolens afvisning af sagen.

Glyphosat er blevet solgt under navnet Roundup. Brugen af stoffet har i mange år været omdiskuteret.

Ni lande i EU stemte i 2017 imod, at stoffet forsat skulle være lovligt at benytte. Blandt de lande var Belgien, Cypern og Grækenland. Danmark stemte for.

Et agentur under Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har vurderet, at stoffet sandsynligvis kan fremkalde kræft.

Men der er ifølge danske forskere ikke videnskabelige beviser på det. Det er vanskeligt at gennemføre disse forsøg, da mange andre forhold kan påvirke resultatet.

Glyphosat benyttes i stor udstrækning i landbrug i EU og andre steder i verden. Det påvirker også biodiversiteten.

/ritzau/