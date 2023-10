Advarsel: Denne artikel indeholder voldsomme beskrivelser.

Den ældre mand sad oprejst udenfor på jorden i nærheden af en indkørsel, da betjentene nåede frem. I panden havde han en flænge.

Da betjentene efterfølgende undersøgte det hus, som indkørslen ledte hen til, ventede der dem et forfærdeligt syn.

Inde i et af soveværelserne lå to personer.

En mor og hendes lille søn.

Her ses et billede af drengen Wadea Al-Fayoume, der for kort tid siden fyldte seks år. Foto: CAIR/Reuters/Ritzau Scanpix

Begge var de flere gange blevet stukket med kniv – og i al hast blev de kørt til hospitalet i Plainfield i den amerikanske delstat Illinois.

Den lille dreng – palæstinensisk-amerikanske Wadea Al-Fayoume, der lige var fyldt seks år – overlevede ikke.

Hans 32-årige mor forventes at overleve på trods af sine alvorlige skader.

Siden har politiet anholdt den ældre mand, der sad på jorden udenfor, da de lørdag kom frem til stedet.

Manden, som politiet også har delt et billede af, er den 71-årige Joseph M. Czuba. Han mistænkes for at have dræbt drengen og forsøgt at dræbe hans mor – på grund af deres religion:

»Efterforskerne kunne fastslå, at begge ofre for dette brutale angreb var mål for den mistænkte, fordi de var muslimer, og på grund af den igangværende konflikt i Mellemøsten mellem Hamas og israelerne,« lyder det i en pressemeddelelse udsendt af Will County Sheriff’s Office.

Joseph M. Czuba er derfor anklaget for drab, drabsforsøg, hadforbrydelser og voldeligt overfald med et dødeligt våben.

Joseph M. Czuba ses her efter sin anholdelse. Foto: Will County Sheriff's Office/Reuters/Ritzau Scanpix

Af politiets pressemeddelelse fremgår det, at familien lejede huset af den mand, der er mistænkt i sagen.

I lørdags, kort før middagstid lokal tid, ringede den 32-årige kvinde til politiet og sagde, at udlejeren havde angrebet hende med en kniv.

Undervejs i samtalen fortalte kvinden, at hun løb ud på badeværelset og fortsatte med at kæmpe mod gerningsmanden.

Efter betjentene var kommet frem til huset i den lille landsby syd for Chicago, fandt man både kvinden og barnet med flere stiksår på kroppen.

På hospitalet stod det klart, at kvinden var blevet stukket mere end et dusin gange.

Hendes seksårige søn led dog endnu værre skader.

Da han blev fundet, sad den savtakkede kniv, som var blevet brugt under angrebet, endnu i hans mave.

Bladet på kniven var ifølge politiet knap 18 centimeter langt.

På hospitalet bukkede han under for de voldsomme kvæstelser og blev erklæret død. En obduktion viste, at han var blevet stukket hele 26 gange.

I pressemeddelelsen, som politiet udsendte søndag, oplyses det, at Joseph Czuba ikke har udtalt sig til betjentene om sin involvering i det brutale angreb.

Angrebet på familien skete kort efter, at politiet i flere amerikanske byer og de føderale myndigheder har været i højeste alarmberedskab over for vold drevet af antisemitiske eller islamofobiske motiver.

Blandt andet har jødiske og muslimske grupper rapporteret om en stigning i hadefuld og truende retorik på de sociale medier, skriver Politico.

Det er sket i kølvandet på situationen i Israel, hvor den militante bevægelse Hamas – der kontrollerer Gaza – forrige lørdag angreb flere steder rundt omkring i Israel.

Siden har Israel erklæret krig mod Hamas, og de to sider har angrebet hinanden dagligt.

Ifølge israelske medier er dødstallet i Israel mindst 1.400, mens mindst 2.700 personer ifølge de palæstinensiske sundhedsmyndigheder har mistet livet i Gaza.

Der er derudover tusinder af sårede på begge sider.

Joseph M. Czuba sidder foreløbigt varetægtsfængslet i drabssagen fra Illinois.