Med en højlydt klirren faldt den første grønne sten ned i glasset foran hende. Så fulgte endnu en. Og endnu en. Og endnu en.

I omkring to minutter var det det eneste, man kunne høre. Stenene, der faldt. Indtil posen var tom, og hun – efter en dyb indånding – tog ordet:

»Dette glas indeholder nu 114 sten. Et for hvert enkelt af de 114 knivstik, min søster måtte udstå.«

Mens glasset med stenene stod foran hende inde i retssalen, begyndte amerikanske Alexis Bailey onsdag at læse op af en forberedt udtalelse, som hun rettede mod den unge dreng, der for snart to år siden på brutal vis tog livet af hendes lillesøster. Det skriver NBC News.

Den 9. maj 2021 havde 13-årige Tristyn Bailey, som var en del af et lokalt cheerleaderhold, besøgt en ven i St. Johns i Florida.

Sammen med den et år ældre klassekammerat Aiden Fucci havde hun senere forladt stedet – men derefter forsvandt hun.

Da hun dagen efter blev fundet liggende død i et skovområde, stod det klart, at hun var blevet dræbt. 114 gange var hun blevet stukket med en kniv.

Som en del af efterforskningen tog politiet kontakt til Aiden Fucci for at høre, hvad han havde set og oplevet – og mens han sad på bagsædet af politibilen, tog han en selfie af sig selv.

Aiden Fucci var kun 14 år, da han blev anholdt. Han er nu 16 år. Foto: St Johns County Sheriff’s Office Vis mere Aiden Fucci var kun 14 år, da han blev anholdt. Han er nu 16 år. Foto: St Johns County Sheriff’s Office

På billedet viste han et 'peace'-tegn, og da han delte på et socialt medie, skrev han:

»Hej venner, har nogen set Tristyn for nylig.«

Kort efter kom det frem, at den 14-årige dreng var blevet sigtet for at have dræbt hende, og han indrømmede også senere, hvad han havde gjort.

Men han har aldrig fortalt, hvorfor han valgte at dræbe Tristyn.

The siblings of #TristynBailey, the 13-year-old cheerleader murdered by #AidenFucci, emotionally remembered their sister, detailing the good times and the impact the loss has had on them. pic.twitter.com/dUesXJ9z5k — Law&Crime Network (@LawCrimeNetwork) March 22, 2023

Retssagen mod den nu 16-årige dreng er gået i gang i Florida, hvor pigens forældre, søstre og bror onsdag fik lov til at få ordet. Flere af dem rettede sig direkte mod teenagedrengen.

»Aiden Fucci tog ikke bare Tristyns liv den dag. Han tog alt fra os,« lød det fra storesøsteren Alexis Bailey, som ifølge NBC News var den første til at læse sin udtalelse op.

»Jeg har mareridt om det øjeblik. I mine drømme prøver jeg at række ud og gribe hende, beder hende om at overnatte, hvad som helst for at forhindre det, der skete blot timer senere. Men hver gang lukker døren, før jeg kan nå til hende.«

Alexis Bailey forklarede derefter, at flere spørgsmål endnu plagede hende:

Tristyn Bailey blev kun 13 år. Foto: St Johns County Sheriff’s Office Vis mere Tristyn Bailey blev kun 13 år. Foto: St Johns County Sheriff’s Office

»Så hun dig komme mod hende med kniven? Eller stak du hende, mens hun ikke var opmærksom? Råbte hun om hjælp? Eller var hun lammet af smerte? Skreg hun efter vores mor? Bad hun dig om at stoppe? Hvad var hendes sidste ord? Blev du for at se hende dø? Eller efterlod du hende der i pinefulde smerter, da du løb væk? Hvor længe led hun?,« lød det ifølge The Independent fra hende.

Både Alexis Bailey og Tristyns anden storesøster, Brittney Bailey Russel, oplyste i retten, at de lider af posttraumatisk stresslidelse.

Sidstnævnte fortalte, at hun var afsted på bryllupsrejse, da hun fik at vide, at hendes lillesøster var savnet.

Tristyns far, Forrest Bailey, henvendte sig i sin udtalelse også direkte til Aiden Fucci:

»Jeg hader selve din eksistens og ved, at der ikke er noget i dig, der afspejler den mindste mængde godhed eller menneskelig anstændighed,« sagde han ifølge NBC News.

Dommen i sagen faldt fredag, og den lød på fængsel på livstid.

Fordi han var mindreårig, da han begik drabet, kan han ikke blive idømt dødsstraf.