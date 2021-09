Det værste blodbad nogensinde i et fængsel i landets historie.

Det er det, der siden tirsdag har fundet sted i Ecuador, hvor mindst 116 indsatte er døde – og hvoraf mindst seks er blevet halshugget.

Det skriver nyhedsbureauerne AP og Reuters.

Det voldsomme blodbad begyndte tirsdag aften, hvor der udbrød kampe mellem bandemedlemmer i fængslet Penitenciaria del Litoral i Guayas-provinsen.

Penitenciaria del Litoral er et landets største fængsler. Foto: VICENTE GAIBOR DEL PINO Vis mere Penitenciaria del Litoral er et landets største fængsler. Foto: VICENTE GAIBOR DEL PINO

I første omgang lød meldingen, at mindst 24 fanger var blevet dræbt, men siden er tallet blot steget. Og steget.

Nu lyder det på 116, men det forventes, at det vil stige yderligere, efterhånden som man får gennemgået fængslet – der endnu ikke er meldt som værende under fuld kontrol igen.

Derudover meldes mindst 80 personer at være kommet til skade.

De voldsomme kampe, der opstod mellem banderne 'Los Lobos' og 'Los Choneros' for at overtage magten internt i fængslet, førte onsdag til, at landets præsident, Guillermo Lasso, erklærede undtagelsestilstand for landets fængsler, så både politi og militæret kan blive indsat, hvor det er nødvendigt.

Foto: VICENTE GAIBOR DEL PINO Vis mere Foto: VICENTE GAIBOR DEL PINO

På et pressemøde fortalte præsidenten – der ifølge AP var tydeligt berørt – at det, der var sket, var »forfærdeligt og trist«.

»Det er ærgerligt, at fængslerne bliver forvandlet til territorier for magtkampe mellem kriminelle bander,« sagde han.

Under kampene blev der både brugt skydevåben, knive og ligefrem bomber, oplyser myndighederne.

»I vores lands historie har der aldrig været en hændelse, der er lig med eller tæt på at være lig med denne,« siger Ledy Zúñiga, der er en tidligere formand for Ecuadors nationale rehabiliteringsråd, ifølge AP.

Foto: VICENTE GAIBOR DEL PINO Vis mere Foto: VICENTE GAIBOR DEL PINO

Det er ikke første gang, der er fundet blodige og brutale kamp sted i landets fængsler, skriver Reuters.

Det samme skete også tilbage i februar og i juli i flere af landets fængsler.

Mindst 79 mistede livet under kampene i februar, mens 22 liv gik tabt i juli.