En 26-årig mand er blevet alvorligt såret under et angreb nær en synagoge i Hamburg.

Det oplyser det lokale politi, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

En 29-årig mand er blevet anholdt, efter at han slog den 26-årige i hovedet med en stump genstand.

Unavngivne kilder med kendskab til efterforskningen siger til dpa, at gerningsmanden var iført camouflagetøj, havde et stykke papir med et hagekors i sin lomme og brugte en skovl som angrebsvåben.

Artiklen opdateres...