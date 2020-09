En intens politijagt finder i øjeblikket sted i Los Angeles, efter at en uidentificeret gerningsmand tidligt lørdag aften, lokal tid, skød to betjente på klos hold.

Betjentene, en 31-årig kvinde og en 24-årig mand, sad i deres parkerede patruljevogn, da gerningsmanden pludselig kom helt tæt op på siden af bilen. Her affyrede han en række skud, hvoraf mindst syv af kuglerne ramte betjentene fra Los Angeles County Sheriffs Department.

Derefter tog gerningsmanden flugten, og efterlod de to svært sårede betjente, der begge var blevet skudt i hovedet.

Dramatiske billeder

En overvågningsvideo, der har fanget den brutale hændelse, bliver nu afspillet igen og igen i de amerikanske nyhedsudsendelser, mens reportere opdaterer på den store

'man huntø, der er i gang i den sydøstlige del af millionbyen.

Overvågningsbilleder, der viser de blodige betjente efter nedskydningen, er nu også dukket frem på de sociale medier.

Her ser man, hvordan den kvindelige betjent trods skud i kæben, forsøger at hjælpe sin sårede makker.

Blodige uniformer

»Hun kommer ud af bilen og forsøger først at stoppe hans blødning. Dernæst får hun ringet efter hjælp over radioen, men har svært ved at tale på grund af sine skader,« fortæller Los Angeles County Sheriff, Alex Villanueva, i et interview med ABC News.

Betjentene gemmer sig efterfølgende bag nogle betonstolper, uvidende om, hvorvidt gerningsmanden vender retur.

De dramatiske billeder viser tydeligt, hvordan den kvindelige betjent forsøger at holde sin kollega oprejst, mens betjentenes normalt khakifarvede uniformer er dækket af store, mørke

blodplamager.

Milliondusør udlovet

Der er endnu ingen mistænkte, men både FBI og en indsatsstyrke fra Los Angeles County Sheriff Department og Los Angeles Police Department arbejder i døgndrift med at jagte

gerningsmanden.

Mere end 1,2 millioner kroner lyder dusøren på for oplysninger, der kan føre til en anholdelse.

Nyuddannede betjente

Både den kvindelige betjent, der er mor til en seks-årig dreng, og hendes mandlige makker, blev udklækket fra politiakademiet for bare 14 måneder siden.

Der er i skrivende stund indsamlet en halv million dollars (omtrent 3 millioner kroner, red.) kroner via en privat gofundme-indsamling til fordel for betjentene, men beløbet stiger minut for minut.

Spændinger og sammenstød

Hændelsen med de to betjente fandt sted i Compton, en socialt belastet del af Los Angeles, der blandt andet er kendt for et højt niveau af bandekriminalitet og spændinger mellem myndigheder og borgere.

Nedskydningen af de to unge betjente følger i kølvandet på adskillige dages protester i området, hvor demonstranter har haft flere voldsomme sammenstød med politiet.

Omdrejningspunktet for demonstrationerne skyldtes, at den 29-årige Dijon Kizzee, mistede livet den 31. august efter at være blevet skudt af betjente - bare et kvarters kørsel fra Compton.

Anden skudepisode

De involverede betjente har forklaret, at Dijon Kizzee kom cyklende, da de forsøgte at stoppe ham på grund af en trafikforseelse. Han smed cyklen, slog en af betjentene og flygtede med en tøjbylt i favnen.

Ifølge betjentene, der er ansat i Los Angeles County Sheriffs Department, var Dijon Kizzee i besiddelse af et våben, som han enten smed fra sig eller tabte.

Men betjentene har forklaret, at de så sig nødsaget til at skyde, da Kizzee lavede en bevægelse, der kunne signalere, at han ville gå til angreb.

Bekymret for flere angreb

Om episoden med Dijon Kizzee er relateret til det blodige angreb på de to betjente i lørdags, vides endnu ikke.

Politiet har indtil videre heller ikke oplyst, om de har konkrete spor, der kan være med til at identificere gerningsmanden eller afklare hans motiv.

Men Los Angeles County Sheriff, Alex Villanueva, udtaler til ABC News, at han er bekymret for, at der følger flere angreb på betjente, og opfordrer sine folk til at være ekstra meget på vagt.

Fordømmelse fra Trump og Biden

Både USA's præsident, Donald Trump, og demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, har fordømt angrebet på de unge betjente.

”Dør de (er det) en hurtig retssag og dødstraf for drabsmanden. Eneste måde at stoppe det her på!” lød det i et tweet fra Donald Trump.

Betjentene er dog meldt uden for livsfare for nu, men ligger fortsat på intensivafdelingen.