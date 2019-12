Det bør egentlig ikke kunne lade sig gøre, men søndag skete det alligevel.

Natten mellem lørdag og søndag fandt ukendte gerningsmænd den tidligere topnazist Reinhard 'slagteren' Heydrichs grav på en kirkegård i Berlin og åbnede den.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt BBC.

Graven er ikke markeret af nogen gravsten.

Det har tyskerne undladt alle de steder, tidligere topnazister er begravet, fordi man frygter, at nynazister vil bruge gravene som samlingspunkter.

Derfor er det lige nu et mysterium, hvem der havde informationer om, hvor Reinhard Heydrich lå begravet, så de kunne åbne graven.

En ansat på kirkegården opdagede, at det øverste lag på graven var blevet gravet af. Politiet i Berlin efterforsker nu sagen.

Reinhard Heydrich var en højtstående SS-Obergruppenführer (general, red.) og arbejdede direkte for SS' overhoved, Heinrich Himmler.

SS obergruppenführer Reinhard Heydrichs grav er blevet skændet. Foto: Heinrich Hoffmann Vis mere SS obergruppenführer Reinhard Heydrichs grav er blevet skændet. Foto: Heinrich Hoffmann

Heydrich var kendt for sin brutalitet og blev af Adolf Hitler døbt 'manden med stålhjertet'.

Heydrich sad eksempelvis for enden af bordet ved Wansee-konferencen i januar 1942, hvor 'Endlösung' – planen, der endte med at betyde mordet på millioner af jøder – blev udtænkt.

Sit brutale renomme fik Heydrich dog i særdeleshed, efter han overtog styringen i store dele af Tjekkiet i 1942.

Her havde modstandsfolk og partisaner givet nazisterne problemer. Heydrich blev sendt ind i området for at rette op på situationen.

Sådan ser Heydrichs grav ud, efter den er blevet lukket igen. Foto: ODD ANDERSEN Vis mere Sådan ser Heydrichs grav ud, efter den er blevet lukket igen. Foto: ODD ANDERSEN

Allerede få uger efter Heydrichs ankomst var hundreder af kommunister, partisaner og modstandsfolk blevet indfanget og henrettet – ofte ved hængning.

Han fik derfor tilnavnet 'slagteren' og 'bødlen fra Prag'.

Prag blev dog også det sted, Heydrich mødte sit endeligt.

Efter at have terroriseret området og hængt alt og alle, der bare lignede modstandere af den nazistiske besættelse, følte Heydrich sig så selvsikker, at han kørte rundt i byen med meget lidt beskyttelse.

Derfor lykkedes det i maj 1942 to modstandsfolk – styret af briterne – at udføre et attentat på Heydrich.

Han døde en måned senere af sine skader.

Som hævn for drabet på Heydrich udslettede nazisterne landsbyen Lidice.

De skød alle drenge og mænd – 173 i alt – og sendte hundreder af børn og kvinder i kz-lejr.

SS officer Reinhard Heydrich (1904-1942), leder af SS Reichssicherheitshauptamt, der havde til opgave at bekæmpe Det 3. Riges fjender. Han blev d. 27.5.1942 udsat for at attentat i Prag, og døde få dage efter. Her fra begravelsen i Tyskland. Foto: Ukendt Vis mere SS officer Reinhard Heydrich (1904-1942), leder af SS Reichssicherheitshauptamt, der havde til opgave at bekæmpe Det 3. Riges fjender. Han blev d. 27.5.1942 udsat for at attentat i Prag, og døde få dage efter. Her fra begravelsen i Tyskland. Foto: Ukendt

Heydrich blev begravet under stor fanfare som en statshelt og et nazistisk ikon.

Senere blev alle mærker fra hans gravsted i Berlin dog fjernet, så ingen kunne vide, hvor han lå begravet.

Nu er graven så blevet åbnet af ukendte gerningsmænd.

Lige nu lyder det fra myndighederne, at intet fra hans lig er blevet fjernet, og graven er dækket til igen.