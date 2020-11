Onsdag fandt politiet i Texas den 60-årige mand Blair Carter død i et brændende hus.

Var det et drab? Et tragisk uheld? Få dages efterforskning har givet et hårrejsende svar.

Efter kort tids arbejde blev politiets fokus rettet mod 31-årige Jeremy Harris, kæreste til den dræbtes datter, og herfra gik det stærkt.

Det skriver CBS Local og Fox News.

For da politiet endelig havde fået indstillet sigtekornet på ham, væltede skeletterne bogstavelig talt ud af skabet i en sag, der viser sig at handle om en yderst brutal morder.

Jeremy Harris’ bil og våben viste sig at være det, der for alvor skulle bringe ham i problemer.

Baseret på bilen og våbnet har politiet indtil videre kunnet stykke følgende sammen:

Allerede den 31. oktober gik Jeremy Harris i gang med det, der udviklede sig til en dødsspiral.

On 11/14/20, two murders occurred within 30 mins of each other & have similar suspect vehicles & caliber of gun used. The suspect vehicle believed to be a 2005-2007 blacked-out Chevy Tahoe. Please see our blog post for more info.https://t.co/1iVDK7jMJs pic.twitter.com/ehlICpSokh — Dallas Police Dept (@DallasPD) November 17, 2020

Efter en halloween-fest var den 19-årige studerende Robert Urrea på vej hjem. Det kom han aldrig.

Klokken tre om morgenen blev han fundet død på gaden. Han var blevet skuddræbt.

To uger senere, den 14. november, blev to mænd ofre for Jeremy Harris inden for bare en halv time, mener politiet.

Omkring 8.30 den morgen blev 36-årige Adam Gautreau skudt ned på gaden og dræbt.

Omkring 30 minutter senere, klokken 9.00, blev 57-årige Kenneth Hamilton skudt ned og dræbt.

Og nu accelerede det:

Allerede mandag den 16. november var Jeremy Harris på spil igen. Her blev en tilfældig fører af en bil i det østlige Dallas pludselig ramt af skud. Han overlevede dog.

Dagen efter, den 17., blev en mand skudt i armen, mens han sad i sin bil foran et supermarked. Han overlevede.

Samme dag blev to 20-årige kvinder også ofre for Jeremy Harris’ amokløb, mener politiet.

Kvinderne blev beskudt, mens de kørte bil. Harris kørte angiveligt op på siden af dem og skød ind gennem vinduet. De overlevede.

Men det gjorde Blair Carter altså ikke dagen efter, onsdag den 18. november. Det blev så også det drab, der førte politiet på sporet af Jeremy Harris.

De frygter, at ovenstående sager ikke er de eneste, Harris har på samvittigheden.

»Efter min mening er det, vi har set indtil videre, selve definitionen på en seriemorder. Det er tilfældigt. Der er ingen kendt forbindelse mellem ofrene og den mistænkte,« siger vicepolitiinspektør for Dallas Police, Reuben Ramirez.

Jeremy Harris er nu bag tremmer. Han kan komme på fri fod, hvis han kan stille med tre millioner dollars i kaution.