Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

'Lyder virkelig som en trussel.' 'Virker meget farligt'.

Flere brugere er oprørte efter endnu et kontroversielt tweet fra det republikanske kongresmedlem Lauren Boebert – som for kort tid siden vakte en del opsigt også her i Danmark.

»Det er på tide at erkende, at våbenlovgivning IKKE stopper masseskyderier!,« skev hun umiddelbart efter tragedien i Field's, hvor tre personer blev dræbt under et skyderi forrige søndag.

I et forsøg på at koble det danske skyderi til den raserende våbendebat i USA.

Denne gang er det et tweet om USAs præsident Joe Biden, der skaber yderligere blæst om 35-årige Lauren Boebert, som hører til de mest kontroversielle kongresmedlemmer på den amerikanske højrefløj.

Ja, i en sådan grad, at Boebert er blevet meldt til FBI for det, hun skrev.

»Vi bliver nødt til at afslutte dette præsidentskab. Citat slut. Gentag sætningen,« skrev hun søndag på det sociale medie.

Baggrunden var en udtalelse fra den demokratiske præsident Biden, hvor han ved en fejl forbyttede ordene 'presidency' (dansk: præsidentskab) og 'pregnancy' (graviditet).

»Ti år gammel og hun var tvunget til at rejse ud af sin stat og til staten Indiana i forsøget på at afslutte præsidentskabet (han skulle have sagt graviditeten, red.) og måske redde sit liv,« sagde Joe Biden om et barn, som angiveligt måtte tage fra Ohio til Indiana for at få foretaget en abort.

Udtalelsen kom i forbindelse med den voldsomme debat i USA om den amerikanske højesterets beslutning om at tilsidesætte en 49 år gammel afgørelse, der anerkender kvinders ret til abort.

Lauren Boeberts tweet efter Bidens fortalelse tages ilde op af mange brugere. Meget ilde op.

Flere ser den republikanske politikers ord som en direkte trussel mod præsidenten og hans legitimitet, idet hendes ord kan tolkes som en opfordring til at gøre ende på Bidens præsidentskab før tid.

'Denne person bliver ved med at true præsidenten på livet,' skriver en bruger på Twitter og tilføjer:

'Vær venlige at gribe til handling.'

@FBI @SecretService this person continues to threaten the life of the president after taking action on Jan 6 to overthrow a valid election and government... Please take action https://t.co/F2aGTzWf8c — Sunlit Star (@sunlitstar) July 10, 2022

Sidstnævnte er en direkte opfordring til forbundspolitiet FBI, som brugeren har hashtagget i sit tweet.

Det er vedkommende ikke ene om.

Andre har meldt Boebert til FBI, mens også sikkerhedstjenesten og justitsministeriet er blevet gjort opmærksom på kongresmedlemmets ord. En bruger mener, at Lauren Boeberts tweet 'virker meget farligt'.