23 minutter.

Så længe gik der, fra den første alarm lød, til man fandt den alvorlige brand, der mandag brød ud i Notre Dame-katedralen i den franske hovedstad Paris.

Det skriver CNN.

Den første alarm lød klokken 18:20 mandag aften midt under en messe i kirken. Sikkerhedsvagter begyndte i den forbindelse at evakuere de tilstedeværende, mens ansatte i kirken gik på jagt for at finde ud af, hvad årsagen til alarmen var.

Sådan ser der ud inde i Notre Dame efter branden. Foto: AFP Vis mere Sådan ser der ud inde i Notre Dame efter branden. Foto: AFP

Man fandt dog umiddelbart ingenting.

En af dem, der var i kirken, da alarmen lød, var den 70-årige franskmand François-Xavier Lochet, der til CNN fortæller, at man lige var gået i gang med en bøn. Flere besøgende blev bedt om at forlade kirken, mens dem, der var samlet til bønnen, fortsatte - indtil en betjent henvendte sig til præsten i kirken og ifølge franskmanden sagde:

»Dette er ikke for sjov. I er nødt til at komme ud.«

Det var dog først 23 minutter senere, da den anden alarm lød klokken 18:43, at man opdagede branden, som på det tidspunkt var blevet synlig.

En præst i Notre Dame - Patrick Chauvet - fortalte ifølge Washington Post efterfølgende til fransk radio, at katedralen har folk ansat til at holde udkig efter brand, og at de tre gange hver dag blandt andet går runder for at tjekke, om der skal ulme noget i det sårbare område under kirkens trætag.

»Når det kommer til sikkerhed, så tvivler jeg på, at vi kunne have gjort mere,« forklarer han.

Omkring 500 brandfolk kæmpede de næste ni timer på at få branden under kontrol.

Inden da nåede ilden blandt andet at fortærre tagets trækonstruktion, og omkring klokken 20:50 mandag aften kollapserede katedralens 93 meter høje spir.

Men de ydre strukturer samt kirkens to berømte klokketårne og facade blev reddet. En del af de kulturskatte, der befandt sig i kirken, overlevede også.

En større gruppe brandeksperter er nu i fuld gang med at finde årsagen.

Flere spekulerer i, om branden kan være opstået i forbindelse med det renoveringsarbejde, der var i gang i kirken, men det vides endnu ikke.

Branden undersøges dog som værende en ulykke.