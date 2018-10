En kvinde i England har på ti år fyret 16 millioner pund af på at handle i det verdenskendte luksusvarehus Harrods. Det svarer til 136 millioner kroner. Nu skal hun forklare myndighederne, hvor pengene kom fra, skriver ITV.

Zamira Hajiyeva bliver dermed den første person, som bliver genstand for en ny lov i England, hvor myndighederne kan bede folk dokumentere ’uforklarlig rigdom’.

Hun er gift med en tidligere højtprofileret bankmand fra Aserbajdsjan, som er fængslet i 15 år for underslæb og svindel.

Det er ikke kun ekstravagante shoppingture i Harrods, der har fået de engelske myndigheder til at spærre øjnene op.

Zamira Hajiyeva ejer blandt andet denne adresse. Hun skal nu forklare, hvor hun har sine penge fra.

Zamira Hajiyeva er også blevet bedt om at forklare, hvor hun havde pengene fra, da hun købte et hus i Knightsbridge til knap 100 millioner kroner og et Gulfstream G550 Jet-fly til 260 millioner kroner.

Hendes advokater har forsøgt at stoppe undersøgelserne og sløre hendes identitet, men efter flere ture i retten har dommeren nu blåstemplet undersøgelsen af hendes rigdom.

Den nye lov er indført, så politiet kan undersøge storkriminelle og svindlere, som ikke umiddelbart kan forklare, hvor de har deres penge fra.

Zamira Hajiyeva siger, at hun vil samarbejde ’fuldt ud’ med de britiske myndigheder.