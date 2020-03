Drop kontaktlinserne, mens coronaen hærger.

Sådan lyder opfordringen fra en amerikansk ekspert til de mange brugere af kontaktlinser over hele verden.

Tusindvis af danskere kender rutinen:

Du stikker pegefingeren med linsen i øjet, mens du holder øjenlåget fra hinanden med ringefingeren og modsatte hånds langemand.

For rigtig mange danskere er indsætning og udtagning af kontaktlinser en fast og hurtig rutine i forbindelse med morgen- og aftentoilette. Lige så indgroet en vane som at børste tænder.

Nu opfordrer en amerikansk ekspert imidlertid til, at kontaktlinsebrugere - blot for en stund - skifter til briller, mens coronavirussen raser.

Det skulle efter hans mening reducere spredningen af covid-19. Virus får nemlig optimale betingelser for at sprede sig, hver gang du rører dit ansigt, forklarer han.

Og ikke nok med, at kontaktlinsebrugere putter fingrene direkte i øjnene og omgivelserne omkring øjet, når de tager linser i og af:

Ifølge doktor Thomas Steinemann, talsmand for foreningen af amerikanske øjenspecialister, så rører linsebrugere også generelt mere ved deres ansigt end andre.

»Du rører dit øje, og så rører du en anden del af din krop,« siger han til den amerikanske tv-station CNN.

»Du gnider dig i øjnene, så klør du dig i ansigtet, kradser dig, putter fingrene i munden, putter dine fingre i næsen. Nogle mennesker er ikke særligt hygiejniske og har måske glemt at vaske deres hænder først,« siger han.

Den amerikanske ekspert i øjensygdomme tilføjer, at der dertil er den fordel ved briller, at det yder en lille ekstra form for beskyttelse mod virus. Selv om det efter hans overbevisning er langt mere sandsynligt, at du bliver inficeret med coronavirus via din mund og næse end gennem øjet.