Fra svigerdatter til datter. Fra søn til svigersøn.

Et kinesisk bryllup tog forleden en helt uforudsigelig drejning, da brudgommens mor pludselig opdagede et genkendeligt modermærke på brudens ene hånd.

Ifølge Oriental Daily var det i byen Suzhou, at fortidens hemmeligheder kom frem i lyset ved den glædelige begivenhed 31. marts.

Her opsøgte brudgommens mor hurtigt brudens forældre for at høre, om deres datter mon var adopteret – brudgommens mor havde nemlig for mere end 20 år mistet en datter under omstændigheder, der ikke fremgår af historien. Og modermærket på brudens hånd lignede det, den lille pige dengang havde.

Svaret fra brudens forældre var et ja. Men ifølge Oriental Daily også med et vist forbehold, fordi de aldrig havde fortalt datteren, at hun var adopteret.

Men oplysningerne skulle være nok til, at brudgommens mor efterfølgende fortælle bruden, at hun sandsynligvis var hendes forsvundne datter.

Og her tager historien så endnu en drejning.

For godt brød de genforenede mor og datter ud i glædestårer, inden endnu et problem materialiserede sig. For stod bruden i virkeligheden så over for at skulle gifte sig med sin egen biologiske bror?

Brudeparret kunne alligevel godt blive gift.

Svaret var nej.

For brudgommens mor kunne fortælle, at hun efter at have mistet datteren valgte at adoptere en dreng. Derfor var bruden og brudgommen altså ikke i familie med hinanden.

Så brylluppet fortsatte, selv om de familiære relationer havde fået sig et ekstra twist.