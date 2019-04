»Kys mig, som om du mener det.«

Sådan skulle en 31-årig mand have sagt til en 17-årig teenagepige, mens han tilbød hende 100 dollars for at komme i nærkontakt med hende.

Det påstår teenagepigen, der arbejdede som tjener til mandens bryllup i hvert fald.

Ifølge Philadelphia Inquirer er manden ved navn Matthew Aimers efterfølgende blevet sigtet for at have seksuelt krænket teenagepigen til sin egen bryllupsfest.

Hændelsen skete på en såkaldt 'Country Club' i Philadelphia i Pennsylvania, USA, den 24. november sidste år, og forleden var sagen så for retten.

Her dukkede den sigtede op med sin kone, der åbenbart ikke er blevet skræmt væk på trods af anklagerne mod sin nye mand til bryllupsfesten. Tværtimod benyttede mandens advokat parrets 'lykkelige ægteskab' som forsvar for sin klient.

»Det faktum, at de stadigvæk er sammen, viser, at min klient er uskyldig,« lød det torsdag i retten fra Matthew Airmers advokat, der desuden uddybede, at 'ikke engang talkshowværten Dr. Phil kunne formå at holde parret sammen, hvis manden havde begået forbrydelsen.'

Ifølge den nu 18-årige teenagepige afviste hun Matthew Aimers forespørgsel til bryllupsfesten, hvorefter han fulgte efter hende ud på badeværelset og hev hende ind i en toiletbås, hvor han angiveligt ragede på hende og viste sine kønsdele frem.

Oplevelsen har - ifølge det lokale medie - efterladt pigen 'rystet'.

Senere på aftenen blev politiet tilkaldt til festen, fordi et slagsmål brød ud, og her endte det med, at betjente måtte smide Matthew Aimers i håndjern, fordi han kom op og toppes med en betjent.

Dommeren besluttede torsdag at opretholde sigtelserne - deriblandt chikane, seksuelle krænkelser, tilbageholdelse af en mindreårig samt blufærdighedskrænkelse - mod den 31-årige.

Sagen bliver afgjort i retten i næste måned.