Midt i en romantisk stund, hvor parret Amin Chamli og Hanaa Fanous fik taget deres bryllupsbillede og indrammet deres kærlighed, skete det måske mindst forventelige.

De blev med ét væltet omkuld af et kæmpe tryk. Et tryk, der senere hen viste sig at komme fra en kæmpe eksplosion.

Parret blev nemlig gift i tirsdags i Libanons hovedstad, Beirut. Her blev en eksplosion antændt på et lager, der opbevarede stærkt sprængfarligt materiale. Det var en voldsom eksplosion, der har forårsaget, at mindst 158 er døde og 6000 er sårede.

Og fotografen filmede det hele. Det skriver News.com.au.

På videoen ser man, hvordan det nygifte par gør sig til og poserer for fotografen for at få det perfekte billede. De er fuldstændig uvidende omkring, hvad der om lidt skal til at ske.

Lige pludselig kan man se brudens blik stivne. Hun ser forvirret og lidt bange ud. Langt væk fra har der lydt et mærkeligt brag.

Bare to sekunder senere kommer trykbølgen.

Man kan i videoen se, hvordan trykbølgen kommer op ad gaden og til sidst rammer parret, og pludselig er bryllupsvideoen forvandlet til en gyser.

På vej i sikkerhed filmer fotografen nemlig rundt i gaderne, hvor det er tydeligt at se, at en katastrofe lige har fundet sted.

Vinduer er smadrede, der er støv overalt, skrig fra mennesker og kaos.

Sidenhen har fotografen, Ibrahim Kimitto, skrevet på Facebook, hvor han også har delt videoen, at ham selv og parret er uskadt.