En engelsk brud, som ville hyre restauranten The Mulberry Tree til at lave mad til sit bryllup, var målløs, da hun modtog en ondsindet mail fra selv samme restaurant.

Egentlig var det ikke meningen, at mailen fra The Mulberry Tree skulle være havnet i brudens, Jade Sharp, indbakke, da det var en intern mail.

Men her endte den alligevel, da en medarbejder havde lavet en fejl.

Det skriver britiske medie Metro.

Mailen modtog Jade Sharp 25. marts, og der stod blandt andet, at hun var en ko, og at medarbejderen var 'pissed off', fordi bruden spurgte, hvor meget noget brød og forret ville koste.

'Nå, hun er en ko (…) Jeg er ikke sikker på, at vi er det rette sted for dem. De vil have baconruller og en kok til at skære kødet ud foran dem. Det har pisset mig af,' stod der blandt andet i mailen fra medarbejderen til restaurantens ejer, Karen Williams, men som endte hos Jade Sharp.

Karen Williams tager nu til genmæle på anmeldelseshjemmesiden Trip Advisor, hvor hun undskylder brudens dårlige oplevelse.

'Jeg har det så dårligt, jeg er meget forfærdet og fuldstændig flov over, at du fik sådan en mail at se. Det er meget uprofessionelt og uansvarligt. Du vil ikke giftes på The Mulberry Tree alligevel, og det er helt forståeligt efter den mail. Så jeg vil ikke ikke gøre dig flere tilnærmelser efter den katastrofale fejl, der skete fra vores side, slet ikke når det handler om din bryllupsdag,’ skrev Karen Williams i en undskyldning til Jade Sharp.

Karen Williams havde også ringet til Jade Sharp for at udtrykke sin uforbeholdne undskyldning.

Jade Sharp og hendes mand ville have booket restauranten til deres bryllup, men efter et møde med personalet, følte brudeparret, at medarbejderne var uforberedte og ikke kunne magte opgaven.

'Vi tog skuffet væk fra restauranten og mailede dem, da vi kom hjem, at vi var lidt skuffede over, det vi havde oplevet hos dem. Få timer senere fik jeg så en mail, der tilsyneladende ikke skulle have været til mig. Kort efter modtog jeg en opringning fra Karen Williams, men det lød ikke, som om hun mente, hvad hun sagde i undskyldningen,' skriver Jade Sharp om sin oplevelse.