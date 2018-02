Mohamed Abdeslam, som er bror til Salah Abdeslam, er tiltalt for at have røvet 70.000 euro i Molenbeek.

Bruxelles. En bror til Salah Abdeslam, som er den eneste overlevende blandt de hovedmistænkte bag angrebene i Paris i november 2015, er blevet tiltalt i en røverisag.

Anklager Ine Van Wymerschs talskvinde oplyser, at Mohamed Abdeslam er tiltalt for væbnet røveri.

Mohamed Abdeslam og en anden person er tiltalt i sagen, mens to andre blev løsladt efter at være blevet fængslet torsdag.

Via sin advokat nægter Mohamed Abdeslam sig skyldig, skriver belgiske medier.

Abdeslam skal have truet med en kniv, da han i Molenbeek stjal 70.000 euro fra kommunalt ansatte, som var på vej til banken med pengene, rapporterer avisen La Dernière Heure.

Røveriet skete i januar.

Salah Abdeslam blev anholdt i Molenbeek ikke langt fra familiens hjem i marts 2016.

Salah Abdeslam har under retssagen efter angrebene i november 2015 nægtet at udtale sig.

Han har dog erkendt, at han var i Paris, da angrebene fandt sted på et spillested, på det nationale stadion og ved flere caféer i byen.

Islamisk Stat har sagt, at gruppen stod bag angrebene i Frankrig, hvor 130 mennesker blev dræbt.

/ritzau/Reuters