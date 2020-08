Bror til selvmordsbomber, der detonerede bombe på Manchester Arena, er nu dømt for medvirken til ugerningen.

En bror til gerningsmanden bag et angreb mod Manchester Arena i 2017 er blevet idømt minimum 55 års fængsel for sin rolle i angrebet.

Det skriver flere britiske medier, heriblandt Sky News.

Hashem Abedi hjalp forud for angrebet blandt andet med at købe, opmagasinere og transportere dele til selvmordsbomben, der blev brugt under angrebet.

I alt 22 personer mistede livet under bombeangrebet, der fandt sted umiddelbart efter en koncert med Ariana Grande.

Gerningsmanden - Salman Abedi - mistede selv livet, da han detonerede bomben.

I marts blev hans bror, Hashem Abedi, kendt skyldig for sin rolle i angrebet - blandt andet i 22 tilfælde af drab, forsøg på drab og planlægning af et angreb.

Hashem Abedi rejste selv til Libyen en måned før bombeangrebet. Umiddelbart efter angrebet blev han dog anholdt og udleveret til Storbritannien.

/ritzau/