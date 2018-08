Billedet af en fuldpakket bil med strandudstyr og feriebagage blev den 43-årige familiefar Roberto Robbiano sidste opslag på Facebook, som han slog op tirsdag kort inden ham, hans kone og deres otteårige søn drog på ferie. Men familien nåede aldrig så langt. Det skriver BBC.

Familien blev tre af de mindst 39 omkomne efter det tragiske brokollaps i Genova i Italien. En snes mennesker meldes alvorligt tilskadekomne.

Roberto Robbiano og hans familien befandt sig midt på broen, da den forsvandt under dem og kollapsede 45 meter ned i jorden. Roberto Robbiano var blandt de første ofre, der blev identificeret af det italienske redningsbemandskab, skriver BBC.

Udover børnefamilien mistede det unge kærestepar Stella Boccia og Carlos Jesus Trujillo også livet, da de sammen styrtede i døden på broen. Parret havde blot kendt hinanden i få måneder.

Det var ifølge BBC den 24-årige Stella Boccias forældre, der offentliggjorde den grusomme skæbne. Det gjorde forældrene på deres IT-firmas Facebook-side.

'Vi undskylder for vores kunder, men vi holder lukket, fordi vi sørger. Desværre ligger en del af vores hjerter i ruiner under broen i Genova,' skriver forældrene til Stella Boccia.

Opslaget på Facebook har fået hundredvis af støtteerklæringer.

Både Stella Boccia og Carlos Jesus Trujillo havde job i nærheden af broen, hvor hun arbejdede i skobutikken Footlocker, og han arbejdede som tjener på en restaurant.

Mirko Vicini, der arbejdede som skraldemand, befandt sig under broen, da den kollapsede. Hans kollega Bruno Casagrande frygtes at være omkommet sammen med ham. Begge havde ifølge BBC midlertidige arbejdskontrakter efter længere tid som arbejdsløse.

55-årige Alessandro Campora skulle også have arbejdet under broen, da den skred, og er altså blevet identificeret som én ud af de mindst 39 omkomne i den tragiske ulykke.

Den italienske indenrigsminister Matteo Salvine sagde få timer efter broens kollaps, at enhver der måtte være ansvarlig for katastrofen, vil blive draget til ansvar.

Flere er stadig meldt savnet efter brokollapset.



