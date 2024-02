»Åh nej, jeg har spoleret overraskelsen.«

Sådan lød det fra den britiske tv-vært Kawser Quamer, der måtte krybe til korset, efter hun i den bedste sendetid på live-tv kom til at røbe en familiehemmelighed.

Fortalelsen skete fredag aften i BBC programmet 'North West Tonight'.

Her havde Kawser Quamer netop stået foran kameraet og fortalt seerne om de kommende dages vejr.

På vej væk fra vejrstudiet går hun over imod medværten Annabel Tiffin, der sidder i studiets røde sofa.

Og for at lave en let og elegant overgang fra det kedelige vejr, bliver Kawser Quamer spurgt, hvilke planer hun har for weekenden.

»Jeg skal til min nieces surprise-fødselsdag,« lød svaret kontant fra vejrværten.

Det fik Annabel Tiffin til at sige:

Oh god pic.twitter.com/WoWU8YnWHq — Scott Bryan (@scottygb) February 16, 2024

»Det lyder hyggeligt, men det bliver ikke en overraskelse, hvis hun ser med nu.«

Straks indså Kawser Quamer, at hun havde dummet sig og knækkede sammen af grin nu siddende i sofaen, hvorpå hun måtte indrømme, at hun havde spoleret overraskelsen.