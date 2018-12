Flere af Cherif Chekatts familiemedlemmer er anholdt efter angreb i Strasbourg, som IS hævder at stå bag.

Fransk politi har tilbageholdt Cherif Chekatts forældre samt to af hans brødre.

Desuden er en tredje bror angiveligt blevet anholdt i Algeriet.

Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Den 29-årige Cherif Chekatt er mistænkt for at stå bag et angreb tirsdag aften i Strasbourg, hvor tre personer blev dræbt af skud, og adskillige blev såret.

Efterfølgende har politiet anholdt hans far og mor samt to af hans brødre.

Desuden er en femte person, som ikke er et familiemedlem, anholdt. Det oplyser anklagemyndigheden i Strasbourg til dpa.

En 34-årig bror til Cherif skal også være blevet anholdt.

Han er pågrebet i Algeriet, rapporterer Le Parisien. Ifølge avisens oplysninger forlod han Frankrig inden skyderiet.

Chekatt har siden tirsdag været eftersøgt af store politistyrker. Torsdag aften sluttede menneskejagten, da han blev dræbt i en skudveksling med politifolk.

Få timer efter påtog Islamisk Stat (IS) sig skylden for angrebet i Strasbourg, der skete nær et julemarked.

Det skete via mediet Amaq, der ofte formidler meddelelser fra den ekstremistiske bevægelse.

Gerningsmanden omtales som "soldaten fra Islamisk Stat".

- Han udførte aktionen som svar på opfordringen om at angribe borgere fra koalitionslande, står der med henvisning til de lande, som bekæmper IS i Syrien og Irak.

IS sætter ikke sat navn på personen i meddelelsen. Bevægelsen påtager sig regelmæssigt skylden for angreb, men uden at dokumentere påstanden.

De franske myndigheder efterforsker angrebet i Strasbourg som en terrorhændelse.

Chekatt var en gammel kending af politiet. Han begik den første af en lang række kriminelle handlinger allerede i sine tidlige teenageår.

/ritzau/