Den store bagerkæde Lantmännen Schulstad er nødt til at flytte rundt på dele af sin virksomhed, fordi én landsdel er ramt af færre butikker til at tage imod bagværket.

Det skriver TV2 Nord.

Det er afdelingen 'ordrepluk' i den nordjyske by Pandrup, der plukker de produkter, som skal leveres til butikkerne, der nu lukker.

Afdelingen flyttes i stedet 200 kilometer sydpå til Vejle.

Her er en lastbil fra Lantmännen Schulstad. Foto: Schulstad Ukendt/Ritzau Scanpix

»Årsagen er, at vi skal kigge på vores konkurrenceevne, og vi er nået til et tipping point, hvor antal butikker i Nordjylland bliver mindre og mindre. I de seneste 5-8 år er der lukket 150 butikker primært nord for fjorden,« siger Claus Loft, der er operation director i Lantmännen Schulstad, til TV2 Nord.

I alt bliver der nedlagt 50 stillinger i Pandrup.

Claus Loft oplyser dog, at alle berørte medarbejdere er blevet tilbudt ansættelse i Vejle.

Flytningen forventes at ske 29. februar.