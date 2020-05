I flere uger har den canadiske Broadway-skuespiller Nick Cordero været bevidstløs, mens han har kæmpet en indædt kamp mod covid-19.

Tirsdag kom de gode nyheder så endelig. Han er vågnet.

Det fortæller hans kone, Amanda Kloots, tirsdag på sin Instagram-story, mens hun holder parrets lille søn, Elvis.

'Nick er vågen! Han er ekstremt svag. Så svag, at han ikke kan lukke sin mund. Men han følger ordrer, hvilket betyder, at han mentalt kommer tilbage. Der er stadig lang vej. Rigtig lang vej,' oplyser hun.

Skuespillerens kone har gennem de sidste uger flittigt delt opdateringer om sin mands helbred via Instagram, hvor hashtagget #WakeUpNick (vågn op Nick) også er gået viralt, og et hav af mennesker har lagt billeder og videoer op for at vise deres støtte. Det skriver CNN.

Ifølge Amanda Kloots har 41-årige Nick Cordero, der har været i respirator i en del tid, kæmpet med flere komplikationer som konsekvens af coronavirussen.

Tilbage i april fik han så også amputeret sit ene ben.

I starten af maj kunne skuespillerens kone også komme med lidt godt nyt, da lægernes tests viste, at Cordero på trods af lave blodværdier ikke havde indre blødninger.

Nyheden var dog ikke kun positiv.

»Vi fandt dog ud af, at på grund af Nicks coronavirus er hans lunger alvorligt skadet. Det ligner, at han har været ryger de sidste 50 år. Så ødelagte er de,« sagde hun 1. maj.

Nick Cordero var i 2014 nomineret til en Tony for sin rolle i 'Bullets Over Broadway'.

Skuespilleren har været indlagt på Cedars-Sinai Medical Center i Los Angeles siden marts.