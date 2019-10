Mindst tre personer er dræbt og to andre kvæstet, efter at en bro over en motorvej i Kina er styrtet ned over biler, der kørte under den.

Det oplyser officielle talspersoner i Beijing ifølge nyhedsbureauet dpa.

Videooptagelser, som er lagt ud på internettet af blandt andet avisen South China Morning Post, viser en stor sektion af motorvejsbroen i Jiangsu provinsen pludselig styrter sammen og ryger ned på et eller flere køretøjer.

Ifølge Channel News Asia skete ulykken torsdag aften (lokal tid). Ulykken skete i byen Wuxi, som ligger omkring 100 kilometer nordvest for Shanghai.

Foto: CHINA DAILY

Flere optagelser viser biler, som er klemt helt sammen under den nedfaldne brokonstruktion.

- En foreløbig undersøgelse tyder på, at kollapset skyldes en overlastet lastbil, siger myndighederne i Wuxi i en udtalelse på det sociale medie Weibo.

Det oplyses, at tre køretøjer er knust, og at tre personer er omkommet, og at to er kvæstet.

Der var fem køretøjer på broen, deriblandt to lastbiler, da ulykken skete.

Tidligere på måneden kollapsede en bro i det nordøstlige Taiwan, hvor den ramte ned på flere fiskerbåde. Mindst 14 personer blev kvæstet.

Den 140 meter lange bro kollapsede og ramte mindst tre fiskerbåde, da en olietankbil kørte over den.

/ritzau/dpa