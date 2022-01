Fredag var USA’s præsident på vej til Pittsburgh i Pennsylvania for at tale om infrastruktur.

Men bare få timer inden, han ankom til byen, viste netop infrastrukturen sig at være i katastrofal stand.

En stor bro midt i Pittsburgh kollapsede nemlig tidlig fredag morgen. Det meddelte Pittsburgh Public Safety klokken 7 om morgenen amerikansk tid, skriver Washington Post.

Tre personer kom til skade, da broen styrtede sammen, idet de var på vej over den i en bus. En buschauffør og to passagerer.

Borgmesteren i Pittsburgh har været ude at sige, at de tre personer kom en del til skade, men altså ikke er i kritisk tilstand.

Og det var ikke kun skaderne på de tre personer, som kollapset forårsagede.

En gasledning blev under nedstyrtningen kappet over, så myndighederne var nødt til at advare folk og bede dem blive væk fra området 'på grund af en stærk lugt af naturgas.'

Pressesekretæren i Det Hvide Hus, Jen Psaki, har udtalt, at Joe Biden stadig kommer til at tage til West Mifflin, som ligger 16 kilometer uden for Pittsburgh.

Broen i Pittsburgh, Pennsylvania, 28. januar 2022. Foto: TWITTER/@PGHPUBLICSAFETY Vis mere Broen i Pittsburgh, Pennsylvania, 28. januar 2022. Foto: TWITTER/@PGHPUBLICSAFETY

Og så kommer han til at »holde kontakten med embedsmænd på stedet om yderligere assistance, vi kan yde,« lyder det fra pressesekretæren.

Ifølge hende er præsidenten yderst taknemmelig for de første personer, der kom til stedet og skyndte sig at hjælpe chaufføren og de to passagerer, der var ude på den ødelagte bro.

Flere offentlige folkeskoler fik fredag at vide, at de skulle fjernundervises, idet en del buschauffører havde meldt, at de ikke mødte på arbejde.

I marts sidste år introducerede USA's præsident Biden en plan med et budget på to billioner danske kroner. Planen skal revidere og opgradere landets infrastruktur.