London Bridge er fredag eftermiddag blevet afspærret i forbindelse med en formodet skudepisode. Det skriver flere britiske medier.

BBC's reporter John McManus fortæller til tv-stationen, at han så en gruppe af mænd, som var involveret i et slagsmål på broen.

Derefter ankom politiet, og der blev affyret skud, fortæller han.

Politiet i byen bekræfter over for BBC, at der har været en episode på London Bridge, og ordensmagten opfordrer folk i nærheden til at følge henvisningerne fra betjente på stedet.

Opdateres...