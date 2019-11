Voldsomt uvejr plager i øjeblikket store dele af det sydlige Europa, og i både Frankrig og Italien har der været eksempler på ødelæggelser.

Tre personer er i Frankrig omkommet og i Italien er en stor motorvejsbro kollapset under det voldsomme stormvejr.

Et enormt jordskred fik søndag broen i den nordvestlige region Liguria nær byen Savona til at bryde sammen.

Det skriver bl.a. Reuthers.

Oversvømmelse i det sydlige Frankrig. Arkivfoto. Foto: SEBASTIEN NOGIER Vis mere Oversvømmelse i det sydlige Frankrig. Arkivfoto. Foto: SEBASTIEN NOGIER

Det stod umiddelbart ikke klart, om der var omkomne. Ligurias præsident Giovanni Toti meddelte i en pressekonference, at en bil angiveligt var involveret, men at han ikke havde beviser, og at efterforskningen stadig var i gang.

Broen var en 50-meter lang viadukt, der er en forbindelse fra kysten til byen Turin.

Giovanni Toti fortalte ved pressemødet, at al traffik er stoppet i begge retninger, og at en lokal vej i nærheden af broen også blevet gjort ufremkommelig af jordskredet.

Det er ikke første gang, at en bro kollapser i området. I 2018 styrtede broen ‘Morandi’ sammen - også i Liguria - hvilket resulterede i 43 omkomne.

Oversvømmelse i Venedig. Arkivfoto. Foto: ANDREA MEROLA Vis mere Oversvømmelse i Venedig. Arkivfoto. Foto: ANDREA MEROLA

Store oversvømmelser har søndag også ramt det sydlige Frankrig i byen Le Muy, hvilket har medført store skader og ufremkommelige veje.

12. november i år blev Venedig i Italien ramt af en tidevandsbølge, der resulterede i det værste højvande, byen har været vidne til i 50 år, og som medførte et dødsfald.

Kun tre dage efter, blev byen ramt af endnu en oversvømmelse, som efterlod 70 pct. af byen under vand.

Under oversvømmelsen i Venedig afsatte den italienske regering 20 mio. euro svarende til 150 mio. kr. til oprydningsarbejdet.