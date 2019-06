Det må være en tanke, der er løbet igennem mange, når de krydser en bro i bil, men i dag skete det så.

En bro i det sydlige Kina kollapsede pludselig, mens biler var i gang med at krydse den, og det fik konsekvenser.

Ulykken skete tidligt fredag morgen, hvor flere biler var i færd med at krydse broen, indtil den faldt sammen.

Ifølge cbc.ca er to biler faldet i vandet, og det har medført, at to personer er meldt savnet.

Man har også hentet en enkelt person op fra floden.

For at finde de to forsvundne personer har man nu sendt 11 både ud.

Broen krydser Dongjang-floden ved den mellemstore by Heyuan, der har omkring tre millioner indbyggere.

Det bliver nu undersøgt, hvorfor broen faldt sammen, men man har allerede en mistanke.

I den seneste periode har området nemlig været ramt af kraftig regn, hvilket har gjort strømmen stærkere i Dongjang-floden.

Det er dog ikke endeligt bekræftet, at det er derfor, at broen til sidst svigtede.

Det er cirka en sektion på 120 meter, som er faldet sammen.

Den sydlige del af Kina har kæmpet meget med oversvømmelser på det seneste, og det har indtil videre kostet 61 personer livet.