Video viser bro styrte og ramme fiskerbåde i Taiwan. En lastbil på vej over broen, nåede kun næsten over.

En bro er kollapset i det nordøstlige Taiwan, hvor den har ramt ned i fiskerbåde.

Mindst 14 personer er kommet til skade, oplyser kystvagten.

Tv-billeder fanger øjeblikket, hvor den 140 meter lange bro kollapser og rammer ned i mindst tre fiskerbåde. På billederne ses en olietankbil næsten nå over broen.

Lastbilen bryder efterfølgende ud i brand og sender en tyk, sort røgsøjle i luften. Ifølge det lokale beredskab er chaufføren af lastbilen en af dem, som er blevet bragt til hospitalet som følge af kollapset.

Taiwan blev ramt af en tyfon mandag nat, hvilket medførte voldsom regn og blæst, men da broen kollapsede, var vejret igen godt.

Præsident Tsai Ing-wen oplyser, at en redningsaktion er i gang for at lede efter flere kvæstede eller savnede personer.

- Vi håber på at kunne redde alle på kortest muligt tid for at minimere følgerne, fortæller hun til journalister.

Broen blev bygget i 1998, og det efterforskes nu, hvad der forårsagede, at broen styrtede sammen.

/ritzau/AFP