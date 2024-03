Begum blev del af Islamisk Stat i Syrien. Fredag taber hun en appelsag i London om mistet statsborgerskab.

En britiskfødt kvinde, der som skolepige rejste til Syrien for at tilslutte sig Islamisk Stat, har tabt en appelsag om, at hun har fået frataget sit britiske statsborgerskab.

En appeldomstol i London har fredag fastslået, at afgørelsen om Shamima Begums tabte statsborgerskab står ved magt.

Med henvisning til den nationale sikkerhed fratog den britiske regering i 2019 hendes statsborgerskab.

Begum har fastholdt, at beslutningen var ulovlig. Hun har blandt andet henvist til, at myndighederne ikke i tilstrækkelig grad har undersøgt, om hun var et offer for menneskesmugling.

Det var et argument, som en lavere domstol allerede i februar 2023 afviste.

/ritzau/Reuters