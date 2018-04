Storbritannien har endnu ikke besluttet sig for at deltage i luftangreb mod Syrien, men vil være klar.

London. Den britiske premierminister, Theresa May, har givet ubåde ordre til at rykke inden for missilrækkevidde af Syrien for at være klar til et muligt angreb.

Sådan skriver avisen Daily Telegraph.

Oprustningen sker, så Storbritannien kan være klar til at deltage i et angreb mod det syriske militær, der ifølge avisen kan blive indledt allerede natten til torsdag.

May har endnu ikke endeligt besluttet, hvorvidt Storbritannien vil slutte sig til angrebet sammen med USA og Frankrig.

Forberedelserne finder sted som svar på et formodet giftangreb i byen Douma i lørdags.

/ritzau/Reuters