Britiske topchefer tjener på få dage lige så meget, som almindelige arbejdere gør på et helt år.

London. Topcheferne i Storbritanniens største virksomheder vil ved middagstid torsdag have tjent mere, end en typisk lønmodtager gør på et helt år.

I 2016 fik topcheferne for de 100 største virksomheder på børsen i London i snit 3,45 millioner pund (28,9 millioner kroner).

Det svarer til 120 gange de 28.758 pund (241.00 kroner), som er årslønnen for en almindelig lønmodtager.

Det viser undersøgelser fra to organisationer ifølge The Guardian.

Som en markering af de store lønforskelle har organisationerne udråbt 4. januar til "Fat Cat Thursday". "Fede katte" er slang for personer med masser af penge.

I undersøgelsen, der er lavet af tænketankene The High Pay Centre og The Chartered Institute of Personnel and Development, nævnes det, at lønstigningerne for topchefer er aftaget de seneste år.

Men løngabet i forhold til almindelige ansatte er fortsat for stort, lyder det.

- Der er fortsat voldsomt overdrevne og uberettigede forskelle mellem toppen og resten af arbejdstyrken, siger Stefan Stern, direktør for High Pay Centre ifølge nyhedsbureauet AFP.

Stern tilføjer, at løngabet mellem direktører og resten af arbejdsmarkedet er mere end tredoblet de seneste 20 år.

Frances OGrady, generalsekretær for TUC, der svarer til LO i Danmark, betegner det som uhyrligt, at direktørerne får "lønninger, der ligner telefonnumre", mens arbejdere "lider under det længste lønpres siden Napoleons dage".

En anden fagforeningsboss, Tom Roache fra GMB, siger, at lønforskellen "simpelthen er uanstændig".

- Er der virkelig nogen, som tror, at disse fede katte fortjener 100 gange mere end de hårdtarbejdende mennesker, som holder deres forretningsimperier kørende?, siger han.

I 2016 var Sir Martin Sorrell fra reklamefirmaet WPP den højst lønnede topchef med 48 millioner pund, viser undersøgelsen.

I 2015 var lønchecken dog endnu federe, da WPP betalte Sorrell 70 millioner pund.

/ritzau/