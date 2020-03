Det er ikke kun i Danmark, at frygten for coronavirus får et støt stigende antal borgere til at hamstre mad.

Også i Storbritannien står flere hylder gabende tomme i supermarkederne, fordi kunderne køber stort ind i tilfælde af, at de bliver smittet med coronavirus og derfor er nødsaget til at gå i karantæne.

Derfor har flere store britiske supermarkedskæder nu ifølge Sky News valgt at rationere visse produkter.

Det gælder blandt andet kæden Tesco, som har at sat en øvre grænse for hvor mange antal, kunderne kan købe af en vis type produkter.

Hylderne er rippet i flere britiske supermarkeder. Foto: PETER CZIBORRA Vis mere Hylderne er rippet i flere britiske supermarkeder. Foto: PETER CZIBORRA

'Vi har valgt at gribe situationen an med sund fornuft for at sikre os, at alle har adgang til de mest nødvendige produkter. Derfor har vi indført en købsgrænse, som indebærer, at man maks kan købe fem styk af visse produkter,' skriver Tesco i et tweet.

Reglen gælder blandt andet produkter som håndsprit, vådservietter, blegemiddel, tørret pasta, langtidsholdbar mælk, børnemedicin og vand.

Og det er ikke kun hos Tesco, at særligt håndsprit er i høj kurs. I supermarkedskæden Asta er der blevet indført restriktioner på særligt populære typer af håndsprit, således at kunderne nu kun kan købe to tuber per person.

Det samme gælder hos online-supermarkedet Ocado, hvor der foruden håndsprit også er restriktioner på toiletpapir og smertestillende.

Blandt andet tørret pasta er i høj kurs hos britiske forbrugere, der frygter at ende i karantæne på grund af coronavirus. Foto: HENRY NICHOLLS Vis mere Blandt andet tørret pasta er i høj kurs hos britiske forbrugere, der frygter at ende i karantæne på grund af coronavirus. Foto: HENRY NICHOLLS

At flere borgere er begyndt at hamstre i Storbritannien sker på trods af, at den britiske regering har været ude og forsikre om, at der absolut ikke er nogen grund til at panikkøbe hverken mad eller andet proviant.

Så sent som fredag var miljøminister, George Eustice, i dialog med supermarkedschefer om potentiel fødevaremangel.

»Detailhandlen forsikrede mig om, at de har veletablerede beredskabsplaner klar og tager alle nødvendige forholdsregler for at sikre sig, at forbrugerne har den mad og det forråd, de har brug for,« sagde han efter mødet og tilføjede;

»Der bliver løbende ført tilsyn med leverandørkæder, og der er blevet lagt en robust plan, således at vi minimerer risikoen for driftsforstyrrelser.«