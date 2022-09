Lyt til artiklen

De var lige begyndt at komme sig over lukningen på grund af coronapandemien. Så gik Rusland ind i Ukraine. Og energipriserne røg op gennem loftet.

Det er simpelthen en dødsdom for mange pubber i Storbritannien.

Også i pubben Red Lion and Sun i det nordlige London frygter de, at ruinen skal ramme dem i vinter. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I år er energiprisen på pubben blevet firedoblet til 560.000 kroner fra 138.000 kroner, ifølge James Cuthbertson, der er direktør i gruppen The Frisco Group, som driver pubben.

»Vi skal skaffe 430.000 kroner i ekstra profit hvert år. Samtidig står profitten stille, fordi forbrugerne kæmper med stigende priser i hjemmet,« siger han.

Dilemmaet er typisk. For mange pubber står valget, når vinteren først får fat, mellem at sætte prisen på øl op, reducere staben, holde kortere tid åbent – eller slet og ret lukke butikken.

Flere end 400 pubber lukkede sidste år efter pandemiens nedlukninger. I Storbritannien frygter man, at det tal ryger gevaldigt op, når vinteren sætter ind.

I pubben Red Lion and Sun har man allerede skruet ned for belysningen, men man vil heller ikke udelukke, at den lukker helt gennem vinteren.

Keris de Villiers ejer tre pubber i det sydlige London. Hun siger, at bare en forhøjelse på 1,72 kroner pr. pint (0,568 liter), virkelig vil påvirke stamkunderne.

»Mange er gamle, og de kæmper virkelig for at få råd til at opvarme deres hjem,« siger hun.

Inflationen, som i Storbritannien er nået op på 10,1 procent i juli, ser ud til at stige yderligere. Det vil også begrænse mængden af penge, som briterne kan bruge på at gå ud.

De er allerede begyndt at vælge almindeligt vand fra hanen på Red Lion and Sun. Det kan de gøre til frokosten, som oftest indtages på en pub i Storbritannien.

»Jeg har set tre af vore stamkunder vælge almindeligt vand fra hanen til deres frokost på samme dag,« siger Cuthbertson. »Det så jeg måske en gang om måneden tidligere.«

»Jeg ligger i min seng om natten og frygter, hvordan i helvede jeg kan overleve,« siger James Cuthbertson.