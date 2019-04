Både pas med og uden henvisning til Den Europæiske Union på forsiden udstedes i Storbritannien.

Storbritannien er begyndt at udstede pas uden teksten "Den Europæiske Union" på forsiden, selv om landet endnu ikke har forladt EU.

Der er tidligere truffet beslutning om, at de nye pas skulle udfærdiges fra den 30. marts - dagen efter den oprindeligt planlagte dag for brexit.

Trods udskydelsen af brexit er denne dato blevet fastholdt. Indenrigsministeriet i London meddeler lørdag, at der fortsat skal udstedes pas både med og uden henvisning til EU. Begge typer er gyldige ved rejser til udlandet.

Premierminister Theresa Mays regering har udsat udtrædelsen af EU efter 46 års medlemskab som følge af udbredt modstand mod den foreliggende brexitaftale med EU i parlamentet, som skal godkende den.

En udsættelse blev i første omgang fastsat til 12. april. Forud for et EU-topmøde onsdag er May blevet tvunget til at anmode om endnu en udsættelse til den 30. juni for undgå en situation, hvor det kommer til et hårdt brexit uden en aftale i næste uge.

Men der er i EU voksende utålmodighed med det politiske dødvande i London. Det er uklart, hvorvidt briterne vil få tilbud om en udsættelse i en kortere eller længere periode i op til et år.

En udsættelse skal støttes enstemmigt af alle de 27 øvrige medlemslande.

May forsøger at skabe en ny situation ved at søge efter et kompromis med det store oppositionsparti Labour. Men der kommer lørdag pessimistiske udmeldinger fra arbejderpartiet om disse forhandlinger.

Den britiske finansminister, Philip Hammond, udtrykker dog ved et finansministermøde i Bukarest tiltro til, at der vil komme "en eller anden form for aftale".

/ritzau/AFP