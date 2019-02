Onsdag aften holder det britiske Underhus en række afstemninger om forskellige brexitforslag.

De britiske parlamentsmedlemmer har onsdag aften blandt andet afvist at udelukke, at Storbritannien kan forlade EU uden aftale.

Det står klart, efter at der i det britiske Underhus er blevet afholdt afstemninger om flere forslag i forbindelse med det forestående brexit.

I den ene af afstemningerne - om forslag K - blev parlamentarikerne spurgt om, hvorvidt de vil gå med til at udelukke et brexit uden en aftale.

Det vil de ikke. 324 stemte således imod, mens 288 stemte for.

Forinden havde de stemt om forslag A. Det forslag var rettet mod, at regeringen skulle støtte oppositionspartiet Labours alternative brexitplan, der inkluderer en permanent toldunion med EU.

Også det forslag blev dog - som ventet - stemt ned.

Afstemningerne er symbolske, på den måde at premierminister Theresa May ikke er tvunget til at rette ind efter resultaterne.

/ritzau/